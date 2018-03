AVISO: Teilen macht stark

Katholische Frauenbewegung und ÖGB laden zum Benefiz-Suppenessen

Wien (OTS/ÖGB) - Anlässlich der Aktion Familienfasttag 2013 laden die Katholische Frauenbewegung Österreichs und der Österreichische Gewerkschaftsbund zum Benefiz-Suppenessen in den ÖGB in Wien.

Die diesjährige Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs greift das Thema der fairen Arbeitsbedingungen unter dem Titel "Billig ist doch zu teuer. Faire Arbeitsbedingungen für alle" auf. Am Beispiel der philippinischen Insel Mindanao, einer der ärmsten Provinzen des Landes, zeigen sich die vielfältigen Probleme der Auslandsmigration. Vor allem ungelernte ArbeitsmigrantInnen erwartet in bestimmten Ländern zumeist harte Arbeit für Hungerlöhne, wenn sie vielversprechenden - häufig illegalen - Angeboten im Ausland folgen. Oft kehren sie mit leeren Händen in die Heimat zurück und werden dort mit Enttäuschung und Verständnislosigkeit ihrer Angehörigen konfrontiert.

Mit den Spenden aus den Benefiz-Suppenessen der Katholischen Frauenbewegung werden jährlich Projekte zur Verbesserung der Lebens-und Arbeitsbedingungen vor allem von Frauen unterstützt.

BENEFIZ-SUPPENESSEN 2013

20. Februar 2013,

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

ÖGB-Veranstaltungszentrum

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Auf dem Programm stehen:

Inorisa Sialana-Elenito, Geschäftsführerin der Partnerorganisation "Mindanao Migrants Center For Empowering Actions, Inc." aus Davao City, Philippinen

Kardinal Dr. Christoph Schönborn

Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara Prammer

Catch Pop String Strong

Moderation: Sandra Szabo (ORF)

Es werden Suppen und kleine Speisen serviert, zubereitet von den Schülerinnen und Schülern des PANNONEUM, Wirtschafts- und Tourismusschulen Neusiedl am See.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Das Pressefoto findet um 17:50 Uhr statt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Dr.in Katharina Wegan

Öffentlichkeitsarbeit und Spendenservice

Referat für Entwicklungspolitik

Aktion Familienfasttag

Spiegelgasse 3/II

1010 Wien

Tel: +43 1 51 552-3110

Email: katharina.wegan @ kfb.at