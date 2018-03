Humaninstitut: "Kärntens Schicksalswahl - Entscheidung auf Messers Schneide"

FPK 29%, SPÖ 27%, ÖVP 9%, GRÜNE 8%, BZÖ 10% und TEAM STRONACH 17%

Wien/Klagenfurt (OTS) - Wahlentscheidung in Kärnten steht "auf Messers Schneide". Eine Untersuchung des HUMANINSTITUTs unter 650 Kärntnern zur kommenden Landtagswahl am 3. März in Kärnten ergab FPK 29%, SPÖ 27%, ÖVP 9%, Grüne 8%, BZÖ 10% und Team Stronach 17%.

Bei der Frage, wen die Kärntner bei einer Direktwahl zum Landeshauptmann wählen würden, kommt der amtierende Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) auf 25%, Peter Kaiser (SPÖ) auf 18%, Gerhard Köfer (Team Stronach) auf 20%, Gabriel Obernosterer (ÖVP) auf 10%, Rolf Holub (Grüne) auf 12% und Josef Bucher (BZÖ) auf 15%.

Bei der Frage "Welcher Partei gelingt es am besten ihre Wähler zu mobilisieren?" gaben 30% die FPK an, 21% fanden, dass es der SPÖ am besten gelingt ihre Wähler zu mobilisieren, gefolgt vom Team Stronach (20%), BZÖ (13%), ÖVP (8%) und den Grünen (8%).

Analyse des Stammwählerpotenzials:

Die Analyse des Stammwählerpotenzials der jeweiligen Parteien ergab bei der Frage "Welche Partei verfügt Ihrer Meinung nach über den größten Anteil an Stammwählern?" 29% für die FPK, 32% für die SPÖ, 16% für die ÖVP, 10% für die Grünen und 13% für das BZÖ. Das Team Stronach tritt das erste Mal zur Wahl an.

Welche Parteien punkten bei der Jugend?:

Am besten bei der Zielgruppe der Jugendlichen könnte laut Meinung der Befragten das BZÖ (24%), gefolgt von den Grünen (21%) und dem Team Stronach (17%) punkten. Die FPK würde bei 16%, die SPÖ bei 14% und die ÖVP bei 8% der Jungen punkten.

HUMANINSTITUT (Klagenfurt & Vienna)

Markt- & Meinungsforschungsinstitut

www.humaninstitut.at

Rückfragen & Kontakt:

HUMANINSTITUT

Dr. Franz Witzeling

Tel.: 0664 / 522 4930