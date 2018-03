Dystonie: Wenn Muskeln außer Kontrolle geraten

Info-Veranstaltung am 20. Februar im Gesundheits-Informations-Zentrum (GIZ)

Wien (OTS) - Dystonie ist eine neurologische Erkrankung, die sich in Form von unwillkürlich auftretenden, somit nicht unterdrückbaren bzw. beeinflussbaren Fehlhaltungen oder Fehlbewegungen (z.B. Zuckungen, Krämpfe) äußert. Diese Bewegungsstörungen können sämtliche Körperteile bzw. den ganzen Körper betreffen und sehr schmerzhaft sein. Dystonie-PatientInnen sind deshalb vielfach massiv in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Die "primäre Dystonie" wird durch Gene ausgelöst, die "sekundäre Dystonie" durch Unfälle wie z.B. Schädel-Hirn-Traumen oder Schlaganfälle. Typische Symptome dieser Erkrankung sind Fehlhaltungen des Kopfes, häufiges, unregelmäßiges Blinzeln, gepresstes oder verhauchtes Sprechen oder eine verkrampfte Hand beim Schreiben.

Dystonie ist eine eher seltene Krankheit, die in jedem Alter auftreten kann. Im GIZ der SGKK nimmt man sich bewusst solcher "kleineren Problemfelder" an und diskutiert sie mit Betroffenen und Interessierten. Im Rahmen der Informations-Veranstaltung am kommenden Mittwoch werden Informationen über den Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten (z.B. mit "Botox", die "tiefe Hirnstimulation") der Erkrankung ermittelt. ExpertInnen referieren zum Thema und beantworten kostenlos individuelle Anfragen von Betroffenen und Interessierten.

Informationstag "Dystonie - wenn Muskeln außer Kontrolle geraten"



Die teilnehmenden ExpertInnen sind:



* Dr. Gert Zanker, Facharzt für Neurologie * Österreichische

Dystonie-Gesellschaft: Dipl.psych. Christa E. Hafenscher, Prof. h.c.

Mag. Richard Schierl * Selbsthilfegruppe Dystonie, DGKS Mag.

Gabriele Huber, Sabine Emeder



Die Teilnahme ist kostenlos! Weitere Informationen finden Sie auf

Datum: 20.2.2013, 15:00 - 17:00 Uhr



Ort:

SGKK-Zentrale

Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg



