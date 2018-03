StR Ludwig: Staatspreis für gefördertes Wiener Passivhaus

Das Passivhaus U31 in der Brigittenauer Universumstraße 31 erhielt den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Gestern, Donnerstag, wurde zum dritten Mal der vom Lebensministerium ausgeschriebene Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit vergeben. Eine internationale Jury wählte unter 99 Einreichungen österreichweit fünf Projekte aus, die sich im Bereich des ressourcenschonenden Bauens, verbunden mit einer gelungenen Architektur, besonders auszeichnen. So wurde das Wohngebäude U31 im Passivhausstandard, dessen Errichtung von der Stadt Wien mit 3,3 Mio. Euro aus der Wiener Wohnbauförderung unterstützt wurde, als Siegerprojekt prämiert. ****

Das geförderte, 2011 fertiggestellte Passivhaus im 20. Wiener Gemeindebezirk punktete nicht nur mit seiner ausgezeichneten Energieeffizienz und Architektur, sondern auch hohen sozialen Nachhaltigkeit.

"Der Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit stellt eine weitere schöne Auszeichnung dar, die erneut dokumentiert, dass Wohnbauten, die mit Fördermitteln der Stadt Wien realisiert werden, höchste Qualitätsansprüche erfüllen - nicht nur hinsichtlich ihrer Wohnqualität, sondern auch des Klima- und Umweltschutzes. Der geförderte Wiener Wohnbau genießt weltweit höchste Anerkennung. Zahlreiche Projekte gelten international als Best Practice-Beispiele", betonte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

"Nicht zuletzt", so Ludwig weiter, "ermöglichen die Fördermittel der Stadt auch das Wohnen in einem in den Errichtungskosten teureren Passivhaus zu kostengünstigen Konditionen. Ohne den Einsatz der Mittel aus der Wiener Wohnbauförderung wären die Mieten um mindestens ein Drittel höher."

Ökologisch und sozial nachhaltig

Die Wohnhausanlage des Bauträgers Heindl Holding - für die Architektur zeichneten querkraft architekten verantwortlich - wurde in Passivhaustechnologie sowie nach dem Standard des klima:aktiv Kriterienkatalogs errichtet. Die Energiegewinnung erfolgt über Grundwasserbrunnen mittels Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Ein zentrales Lüftungsgerät mit einer Energierückgewinnung von mehr als 90% sorgt in den Wohnungen für Komfortlüftung. Weiters ermöglicht die Fußbodenheizung in allen Wohnräumen eine individuelle Heiz- und Kühlmöglichkeit.

Ein weiterer Pluspunkt des Passivhauses U31 ist seine außergewöhnliche Fassadengestaltung - allseitig umlaufende Freiflächen kennzeichnen die architektonische Gestaltung, durch Vor-und Rücksprünge in der Fassade erhalten die Loggien eine erweiterte Tiefe.

Alle 46 geförderten Mietwohnungen bieten private Freiräume in Form von Loggien, Balkonen und Dachterrassen. Das Grundstück liegt an der südwestseitigen Ecke einer Blockrandbebauung. Um möglichst viel nutzbaren Freiraum zu schaffen, wurde auf dem begrünten Flachdach eine Gemeinschaftsterrasse eingerichtet. Auch im offenen Hofbereich steht den MieterInnen eine Grünfläche zur Verfügung. In einer lichtdurchfluteten Erschließungszone im dritten Obergeschoß befindet sich ein für alle zugänglicher Kinderspielraum. Zwei Stockwerke darüber lädt ein Wintergarten zu nachbarschaftlichen Treffen und gemeinsamen Aktivitäten ein.

Für die 46 geförderten Mietwohnungen betragen die Eigenmittel durchschnittlich 263,16 Euro/m2, die durchschnittliche Brutto-Miete liegt bei 7,71 Euro/m2. (Schluss) da

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecher Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

Tel.: 01 4000-81869

christiane.daxboeck @ wien.gv.at