NÖGKK: Pflegende Angehörige im Mittelpunkt

NÖ Gebietskrankenkasse und ISL-Akademie NÖ veranstalten zwei Info- und Praxistage für pflegende Angehörige

St. Pölten (OTS) - Acht von zehn pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt. Die Pflege daheim ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung: Durch den emotionalen und körperlichen Stress stoßen pflegende Angehörige leicht an ihre Grenzen. Viele sind berufstätig und müssen gleichzeitig Job, Familie und Pflege unter einen Hut bringen - und das oft über Jahre hinaus.

Hilfreiche Infos, praktische Tipps und ein offenes Ohr für diese "guten Geister" bietet die NÖ Gebietskrankenkasse in St. Pölten und St. Leonhard am Hornerwald mit einem Info- und Praxistag für pflegende Angehörige. Kooperationspartner ist die ISL-Akademie NÖ, die fundierte Aus- und Weiterbildung im Pflege- und Betreuungsbereich bietet. An beiden Aktionstagen erhalten alle Interessierten in Kleingruppen nützliche Infos und haben die Möglichkeit, auch praktisch vor Ort zu üben. Schwerpunkt-Themen sind:

- Unterstützung bei der Basisversorgung der Pflegebedürftigen

- Bewegen - rückenschonende Arbeitsweise

- Kommunikation in der Pflege und Betreuung

- Erfahrungsaustausch und Unterstützungsstrategien

Info- und Praxistag "Pflegende Angehörige im Mittelpunkt" in St. Pölten

Wann: Freitag, 1. März 2013, 14:30 bis 19:00 Uhr

Wo: NÖGKK-Hauptstelle, 7. Stock, Kremser Landstraße 3, 3100 St. Pölten

Anmeldung erforderlich unter 050899-1854

Info- und Praxistag "Pflegende Angehörige im Mittelpunkt" in St. Leonhard am Hor-nerwald

Wann: Freitag, 12. April 2013, 14:30 bis 19:00 Uhr

Wo: ISL-Akademie NÖ, 3572 St. Leonhard am Hornerwald 61

Anmeldung erforderlich unter 050899-1054

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at