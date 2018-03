Generationenwechsel bei ParaMediForm: Simone Häcki wird neue Geschäftsführerin

Lenzburg (ots) - In die ParaMediForm AG, Institut für Gesundheit, Wohlbefinden und Gewichtsabnahme mit 50 Franchisebetrieben in der deutschen Schweiz und 6 Franchisebetrieben in Deutschland, tritt Frau Simone Häcki in die Geschäftsführung ein. Gleichzeitig wird sie das ParaMediForm Institut in Zug weiterführen. Simone Häcki wurde am 1. Oktober 2012 in ihr Amt als Geschäftsführerin berufen. Gemeinsam mit Reto Zumbühl bildet sie die Geschäftsleitung des Unternehmens.

Simone Häcki (1977) kann bereits auf eine mehr als 10jährige Vertriebs- und Beratungserfahrung als selbständige Franchisepartnerin bei ParaMediForm zurückblicken. Sie kennt den Markt der ernährungsspezifischen Gewichtsreduzierung mit der Eröffnung und erfolgreichen Geschäftsführung der ParaMediForm Franchisebetriebe in Luzern, Oerlikon und Zug. Simone Häcki ist angetreten mit dem Ziel, ihre langjährigen Erfahrungen im selbständigen Geschäftsaufbau an künftige und bestehende Franchisepartner/innen bei ParaMediForm weiterzugeben. Sie weiss aus eigener Erfahrung, dass ParaMediForm über die geeigneten Instrumente und Marketingleistungen verfügt, damit insbesondere auch Frauen, erfolgreiche Unternehmerinnen werden können.

Madeleine Bräuer, die ParaMediForm im Jahre 1992 gegründet hat, ist glücklich über die Zusage von Frau Häcki, sich dieser Aufgabe zu stellen. Sie ist überzeugt, dass Simone Häcki, die Akzente setzen wird, damit sich ParaMediForm in Europa erfolgreich weiterentwickelt.

Bildmaterial: http://www.presseportal.ch/de/pm/100052984

Rückfragen & Kontakt:

ParaMediForm AG

lic. iur. Reto Zumbühl

Mtgl. der Geschäftsleitung

"Villa Hünerwadel"

Schützenmattstrasse 3

5600 Lenzburg

E-Mail: rzumbuehl @ paramediform.ch

Tel.:+41/62/888'88'28

Fax: +41/62/888'88'20

Web: www.pmf.ch / www.ideaform.de