Leseabend mit Gerhard Tötschinger im Bezirksmuseum 1

Wien (OTS) - Im Zuge der neuen Lesereihe "A bisserl Sievering, a bisserl Ottakring, a bisserl Neuwaldegg..." berichtet der Schauspieler und Moderator Gerhard Tötschinger am Montag, 18. Februar, über Geschichte, Musik, Handwerk, berühmte Bewohner und anderes Wissenswertes aus der Inneren Stadt. Um 18.00 Uhr macht der Künstler eine Führung durch das Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplinger Straße 8, Altes Rathaus, Museumshof) und ab 19.00 Uhr liest Tötschinger im Festsaal des Alten Rathauses (2. Stock, Lift). Das Publikum hört an dem Abend unter anderem Erzählungen über die ältesten Kirchen Wiens, einen Aufstand der Lakaien, den Erbhuldigungszug und ein Attentat auf Kaiser Franz Joseph I. beim Kärntnertor. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 4000/01 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) bzw. E-Mail: bm1010 @ bezirksmuseum.at.

Die bezirksbezogene Veranstaltungsserie "A bisserl Sievering, a bisserl Ottakring, a bisserl Neuwaldegg..." ist ein Projekt der ARGE Wiener Bezirks- und Sondermuseen in Zusammenarbeit mit dem Theater "Neue Tribüne Wien". In zwei Jahren sollen alle Bezirke behandelt werden. Sowohl in den 23 Bezirksmuseen (Zutritt frei) als auch im Theater (1., Universitätsring 4, Info plus Karten-Bestellung: Telefon 0664/23 44 256) werden solche kurzweiligen Lesungen stattfinden. Die ARGE Wiener Bezirks- und Sondermuseen veröffentlicht die Termine in den einzelnen Museen zeitgerecht im Internet: www.bezirksmuseum.at.

