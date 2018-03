CARE: Jugendliche im Kosovo brauchen Perspektiven - derzeit 70 Prozent arbeitslos

Fünfjähriges Programm der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit fördert ländliche Entwicklung

Wien (OTS) - 15 Jahre nach dem Bürgerkrieg und fünf Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung leben noch immer 30 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, jede/r Zweite ist arbeitslos. Besonders betroffen sind Jugendliche unter 25, deren Arbeitslosenquote bei 70 Prozent liegt. Um zu verhindern, dass das Gefühl der Perspektivlosigkeit insbesondere bei jungen Männern zu Aggressionen und einem Abrutschen in die Kriminalität führt bzw. um traditionelle "Macho"-Denkmuster zu verändern, organisiert CARE Clubs für junge Männer. Dort lernen sie, was einen "echten Mann" ausmacht und dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht dazu gehört. Ein weiteres Programm der Hilfsorganisation, das aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert wird, zielt darauf ab, die Produktivität der Landwirtschaft in Suhareka - einer ländlichen Gemeinde im Süden des Kosovo mit hoher Arbeitslosigkeit - zu verbessern.

"Der Kosovo ist noch immer eines der ärmsten Länder Europas und steht vor zahlreichen Herausforderungen", so CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager. "Doch er hat auch großes Potenzial: 50 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre. Diese jungen Menschen brauchen viel mehr Unterstützung, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und um gesellschaftlich tief verankerte Denkmuster hinterfragen zu lernen. Unsere Projekte zeigen vor, wie traditionelle Geschlechterrollen und Konflikte zwischen ethnischen Gruppen überwunden werden können, wenn es gemeinsame Ziele gibt."

Hilfe aus Österreich für die Gemeinde Suhareka

Die Mehrheit der kosovarischen Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Doch viele ländliche Gemeinden verfügen nicht über die nötige Infrastruktur und das Know How, um auf dem nationalen bzw. internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein. In Suhareka, einer armutsgefährdeten Gemeinde im südlichen Kosovo, soll sich das ändern - dort setzt CARE seit 2009 ein aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziertes Programm zur ländlichen Entwicklung um: Im neuen Gemeindezentrum für kommunale Entwicklung erhalten Bauern und Bäuerinnen Beratung über nachhaltige landwirtschaftliche Anbaumethoden, Tierzucht und Absatzmärkte. Österreichische ExpertInnen helfen ihnen, ihre Erzeugnisse an EU-Normen anzupassen und somit ihre Chancen auf dem europäischen Markt zu verbessern. Zusätzlich werden über einen vom Gemeindezentrum eingerichteten lokalen Entwicklungsfonds auf Wettbewerbsbasis Mittel vergeben, die dem lokalen Privatsektor, der Zivilgesellschaft, Kooperativen und anderen Körperschaften zugute kommen. Viele LandwirtInnen konnten ihre Betriebe durch das Projekt sanieren oder vergrößern - so die Familie Kabashi, die zu Projektbeginn nur drei Kühe in einem beschädigten Stall hielt. Inzwischen wurde auf den alten Grundmauern ein Neubau nach EU-Standards errichtet und der Viehbestand auf 23 Kühe aufgestockt.

