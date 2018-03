SOS Mitmensch: Es braucht Brücken heraus aus dem Niemandsland

Druck von Flüchtlingen in Votivkirche wegnehmen

Wien (OTS) - SOS Mitmensch appelliert an die Politik, den Druck von den Flüchtlingen in der Votivkirche zu nehmen und ihnen damit die Beendigung ihrer gesundheitsgefährdenden Situation zu ermöglichen. "Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir eine kluge Politik brauchen und keine, die fahrlässig mit Menschenschicksalen spielt. Den Flüchtlingen muss eine Brücke heraus aus dem Niemandsland der Hoffnungslosigkeit gebaut werden", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

"Die Flüchtlinge in der Votivkirche sind unendlich verzweifelt. Sie sind dabei, den Glauben an ihre Zukunft zu verlieren. Aufgrund traumatischer Lebensgeschichten und akuter Bedrohung können sie nicht in ihr Herkunftsland zurück, es wird ihnen aber auch nirgendwo anders eine Chance gegeben. Viele von ihnen irren schon seit Monaten, manche sogar schon seit Jahren rechtlos in Europa umher. Es spielen sich direkt vor unseren Augen menschliche Tragödien ab", so Pollak. Der SOS Mitmensch-Sprecher fordert die Regierung dazu auf, dem Beispiel von Bundespräsident Fischer zu folgen, und eine befreiende Brücke zu den Flüchtlingen zu schlagen. "Es handelt sich um Menschen, die für sich nichts weiter wollen, als ein Stück normales Leben. Sie haben es nicht verdient, im Stich gelassen zu werden."

