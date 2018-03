Auf der Suche nach einer neuen Uhr? Am besten eine Smartwatch

Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) - - Die Smartwatch fürs iPhone heisst i'm Watch und stammt aus Italien.

Ebenso wie Apple das Mobiltelefon neu definiert hat, hat i'm Watch die Uhr neu erfunden.

Die erste echte Smartwatch für iPhone und Android ist "Made in Italy". In nicht einmal zwei Jahren hat diese Smartwatch das Konzept der Uhr gründlich auf den Kopf gestellt und dabei ein neues Marktsegment, neue Anforderungen und einen neuen Geschäftszweig erschaffen. Drei revolutionäre Patente schützen diese Errungenschaft:

Bluetooth-Anbindung, eine Bluetooth-Antenne im Metallgehäuse und Intelligente Anbindung.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130214/594801 )

Schluss mit "Tick-Tack". Statt einfach nur Tageszeit und Datum zu erfahren, kann man mit dieser Uhr Anrufe tätigen, seine sozialen Netzwerke verwalten, Börsendaten abrufen oder die örtliche Wettervorhersage ansehen. Warum nicht? Sie können damit aber auch Ihren Kalorienverbrauch im Auge behalten, während Sie Ihrem Lieblingssport nachgehen. Das ist die i'm Watch: die erste Smartwatch der Welt, von Manuel Zanella und Massimiliano Bertolini. Innerhalb von nur zwei Jahren hat diese Smartwatch das Konzept des klassischen Chronometers revolutioniert. So entstanden ein neues Marktsegment, neue Bedürfnisse und natürlich ein sehr vielversprechender neuer Geschäftszweig.

Einer der üblichsten und alltäglichsten unverzichtbaren Gebrauchsgegenstände, der unseren Alltag zeitlich einteilte, wird nun zu einem unschätzbaren Begleiter. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist ein "triviales" Kultobjekt "essentiell" geworden, oder um es neudeutsch auszudrücken: "smart". Vorbei die Zeit der einseitigen Nutzerbeziehung, da der Träger eine rein passive Uhr zu Rate zog, um die gewünschte Information zu erhalten. Heute stehen Uhr und Besitzer in einem wechselseitigen "Austausch" von Informationen. Diese Wandlung des chronographischen Konzepts ist das Werk zweier italienischer Erfinder: Manuel Zanella und Massimiliano Bertolini, welche diese faszinierende und einmalige Technologie ins Leben gerufen haben. Wir können mit Stolz behaupten, dass dies eine rein italienische Erfindung ist, die den Durchbruch in die internationalen Märkte geschafft hat.

So wie Apple vor einigen Jahren das Telefon neu definiert hat, hat i'm Watch jetzt die Uhr neu erfunden.

i'm Watch ist die erste Smartwatch der Welt; sie ist ein Gadget der neuesten Generation und interagiert mit Ihrem Smartphone. So können Sie bequem vom Handgelenk aus Anrufe tätigen, SMS und E-Mails schreiben und empfangen, Notizen machen, Musik hören, Termine verwalten, Fotos betrachten und jede App verwenden, die Sie sich nur wünschen oder ausdenken können.

Lassen Sie Ihr Smartphone in der Tasche, der Handtasche oder auf dem Schreibtisch und antworten Sie direkt von Ihrer i'm Watch aus. Italienisches Design und Technologie, ein Mehrzweck-Display mit extrem hoher Auflösung und neuer, abgerundeter Oberfläche und einer nie dagewesenen Leistungsfähigkeit für ein so kleines Objekt: Die i'm Watch ist eine perfekte Kombination aus innovativster italienischer Technik und einem einzigartigen, unverwechselbaren Stil. Hochwertige Materialien und hohe Standards bei der Herstellung machen sie bequem, robust und attraktiv - ob zum Anschauen oder zum Tragen. Die i'm Watch ist weitaus mehr als nur eine Uhr, und Design, Konstruktion und Produktion liegen ausschliesslich in italienischer Hand.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Online Store.



Design, Bauweise und technische Inhalte der i'm Watch sowie ihre italienische Herkunft sind durch die Anwendung der einschlägigen Patentrechte geschützt: "Wir haben uns unser geistiges Eigentum patentieren lassen, denn uns war klar, dass dies ein weltweiter Erfolg werden würde. Das ist auch eine Garantie für unser Team aus sehr jungen italienischen Ingenieuren, Entwicklern und Designern, die mit uns an diesem hochmodernen Projekt gearbeitet haben, an einem Ort, den wir gerne das 'Technology Valley des Nordostens' nennen", erklären Manuel Zanella und Massimiliano Bertolini.

Weitere Nachrichten finden sich auf der Website http://www.imsmart.com, auf Facebook oder im Pressebereich



Folgen Sie uns auf http://www.facebook.com/imwatch

http://www.imsmart.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130214/594801

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle: press @ imsmart.com, Eleonora Cazzaro,

+39(02)92-95-8778