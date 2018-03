ONE BILLION RISING am V-Day: 14. Februar 2013

(PRN) - -- Größter Aktionstag für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen der Geschichte mit geplanten "Risings" in 206 Ländern

-- AktivistInnen, AutorInnen, Intellektuelle, ArbeiterInnen, StudentInnen, DichterInnen, TänzerInnen, Abgeordnete, BürgermeisterInnen, RegierungsvertreterInnen, Prominente, Frauen und Männer erheben sich am 14. Februar 2013

-- Vereinte Nationen beteiligen sich im UN-Hauptsitz in New York City an der Aktion ONE BILLION RISING

New York (ots/PRNewswire) - V-Day, die weltweite Bewegung für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, präsentiert den krönenden Abschluss ihrer ganzjährigen Kampagne ONE BILLION RISING. Frauen und Männer in 206 Ländern werden sich heute anlässlich des größten Aktionstags für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, den es je gab, versammeln, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen und um zu streiken, zu tanzen und sich zu erheben, damit die Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein für alle Mal ein Ende hat.

"Der 14. Februar 2013 wird die Welt verändern, und nicht etwa, weil es ein magischer Tag ist, auch wenn diese Kampagne durchaus von mystischen Elementen begleitet wird. Er wird die Welt verändern, weil seine Vorbereitung und Organisation bereits als der kräftige Windstoß gewirkt haben, der die bereits bestehenden Bemühungen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen angefacht und neue angestoßen hat", erklärt die V-Day-Gründerin und preisgekrönte Dramaturgin Eve Ensler. "Seinetwegen haben sich Gruppen und Einzelpersonen, die noch nie zuvor zusammengearbeitet haben, zusammengeschlossen; er hat die verschiedensten neuen Leute, Gruppen, Verbände und auch sehr viele Männer aufgerüttelt, die sich des Problems bislang gar nicht bewusst waren, es jetzt aber angehen möchten; er hat, dadurch, dass sich so viele Menschen gemeinsam engagieren, Gewalt gegen Frauen zum Diskussionsthema gemacht. Am 14. Februar werden wir uns alle gemeinsam erheben, weil in unserer Verbundenheit, unseren stampfenden Füßen und unseren unkontrollierbaren Hüften der Weg und die Energie liegen, eine neue Welt zu erschaffen. Wir entfesseln den Willen und die Leidenschaft all derer, die überall auf der Welt aufstehen, damit sich etwas verändert."

Die Kampagne, die am Valentinstag 2012 ins Leben gerufen wurde, begann als Aktionsaufruf angesichts der erschütternden Statistiken, die besagen, dass eine von drei Frauen auf der Welt im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt wird. Ausgehend von einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen sind das mehr als EINE MILLIARDE FRAUEN UND MÄDCHEN.

Die Kampagne, die im Laufe des Jahres immer mehr an Fahrt aufgenommen hat, ist nun an ihrem Höhepunkt angekommen, an dem AktivistInnen in 206 Ländern sich zum Mitmachen bereit erklärt haben und mehr als 13.000 Organisationen teilnehmen möchten, darunter Amnesty International USA, das International Rescue Committee, NOW, die Human Rights Campaign, AFL-CIO, Zumba, die European Women's Lobby, das Netzwerk WAVE (Women Against Violence Europe), der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, das Centro de Informacion y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Isis Internacional, das Asmita Resource Center for Women und MTV.

