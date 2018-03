Civolution bringt führenden französischen Fernsehsender interaktive Dienste

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - Gulli, ein Kanal des führenden französischen Medienkonzerns Lagardère Active erweitert sein Familienprogrammangebot um eine neue Dimension

Civolution, der führende Technologie- und Lösungsanbieter für das Erkennen, Verwalten und Monetisieren von Inhalten gab heute bekannt, dass der französische Medienkonzern Lagardère Active die Technologie SyncNow ACR von Civolution verwendet, um eine fortschrittliche, interaktive App für seinen frei empfangbaren Familienfernsehkanal Gulli zu betreiben.

Die App, welche ursprünglich für die Verwendung in Werbepausen vorgesehen war, wird dann auch für die Programme selbst verwendet werden. Es wird die Werbung verbessern, indem Interaktionen wie Spiele und originäre Inhalte zu den Produkten möglich gemacht werden. Sobald die App für einige Programme genutzt wird, können Benutzer über die App Spiele spielen, welche sich auf den Inhalt bezieht, der auf dem Hauptbildschirm ausgestrahlt wird. Die Benutzer können die neuen Dienste sowohl auf Smartphones als auch auf Tablets nutzen.

"Für die neue Generation der Fersehzuschauer ist das Fernsehen nicht mehr länger eine passive Erfahrung. Es ist eine sozial engagierende Unterhaltung", erklärte Antoine Villeneuve, CEO der französischen und internationalen TV-Sender von Lagardère Active. "Wir verfügen nun über die Möglichkeit, direkt mit unseren Zuschauern auf eine Art und Weise zu interagieren, die viel persönlicher und vertraulicher ist." SyncNow von Civolution ist genau die Art von Technologie, die wir brauchen, um das zu erreichen und um die einfache Linearität zu überwinden."

Die App wird mit Civolutions leistungsfähiger Audio-Wasserzeichen-Technologie SyncNow for 2nd Screen betrieben, welche die Authentifizierung in Echtzeit und eine framegenaue Synchronisierung zwischen den Ausstrahlungs-, On-Demand- oder aufgezeichneten Fernsehinhalten und der interaktiven Anwendung auf Second Screens (Tablets, Smartphones, Laptops) ermöglicht, um eine fesselnde, synchronisierte, interaktive Benutzererfahrung mit Auto-Check-in zu ermöglichen. Die Technologie beruht auf nicht wahrnehmbaren Audio-Wasserzeichen, die in Livestreams eingebettet werden können oder, wie in diesem Projekt, in Dateiinhalte vor der Ausstrahlung.

"Wir haben SyncNow so gestaltet, dass Fernsehsender eine leistungsfähigere, interaktive Alternative zur traditionellen Red-Button-Technologie erhalten", erklärte Jean-Michel Masson, SVP von Wasserzeichen-Lösungen bei Civolution. "Mit unserer ACR-Technologie können Fernsehsender ihren Zuschauern eine Reihe von interaktiven Diensten im Rahmen aller Programmarten anbieten, ohne dabei davon eingeschränkt zu werden, ob die Ausstrahlung live erfolgt oder es sich um eine Aufzeichnung handelt. Wir sind sehr erfreut, dass Lagardère Active unsere Technologie für die Verwendung in seiner App verwendet hat und wir hoffen, dass seine Zuschauer von den neu verfügbaren Diensten beeindruckt sein werden.

Informationen zu Civolution

Civolution (http://www.civolution.com) ist ein führender Technologie-und Lösungsanbieter, der Medieninhalte erkennt, verwaltet und monetisiert. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an hochmodernen digitalen Wasserzeichen- und Fingerabdruckanwendungen für Medieninteraktionen (genaue und in Echtzeit durchgeführte Videosynchronisierung für Second Screens und Smart TVs), Medienintelligenz (Nutzerquoten und Medienüberwachung für Fernsehen, Radio und Internet) sowie Medienschutz (Inhaltsfilterung und forensische Markierung von Medien-Assets bei Vorabveröffentlichungen, digitalem Kino, payTV und Online) an. Folgen Sie uns auf Twitter:

@Civolution.

Informationen zu de Gulli: TV, Web, Apps, Tablets, Öffentlichkeit:

Gulli traut sich alles!

Gulli reisst mit seiner Website, Replay-TV, Smart TV, Mobilgeräten und Tablet-Apps und vielem mehr alle Schranken nieder!

Als Frankreichs führender, frei empfangbarer Jugend- und Familiensender zieht Gulli sowohl Kinder als auch Erwachsene als Zuschauer an. Der Fernsehsender verzeichnet monatlich mehr als 35,5 Millionen Zuschauer. Seit 2010 ist Gulli Frankreichs bekanntester Fernsehsender in seiner Kategorie.

Heute ist Gulli nicht nur ein Fernsehsender sondern eine wahre Familienunterhaltungsplattform, die auf einem breiten Spektrum an Medien verfügbar ist, unter anderem digital (gulli.fr, Gulli Replay, Smart TV-Anwendungen, Tablets und Mobilgeräte, iTunes etc.) sowie mit einem vollständigen Audioangebot, mit Magazinen, Spielzeugen und öffentlichen Veranstaltungen. Diese zahlreichen Ausdrucksarten bieten der gesamten Familie eine Vielzahl an Wegen, um die Mehrwerte und die kommunikative Energie der Marke zu erleben.

