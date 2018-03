TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 15. Februar 2013, von Nina Werlberger: "Zockersteuer nach dem Prinzip Hoffnung"

Innsbruck (OTS) - Der Start einer europäischen Finanztransaktionssteuer ist historisch einzigartig. Ausgegoren ist das Projekt allerdings nicht, zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Österreich könnte die Steuer mehr schaden als nützen.

Fair und sachlich ausgereift sei sie, die neue Steuer auf Finanzgeschäfte in Europa. Das erklärte EU-Finanzkommissar Algirdas Semeta, nachdem er die Details des Vorhabens am Donnerstag vorgestellt hatte. So viel vorneweg: Diese Börsesteuer ist weder das eine noch das andere.

Die Einführung appelliert zweifelsohne an das allgemeine Empfinden von Gerechtigkeit. Motto: Die bösen Finanzhaie sollen für die Krise zahlen, die sie angerichtet haben. Über allem steht die politische Hoffnung, die Finanzbranche an den Kosten der Schuldenkrise in Europa beteiligen zu können und diese nicht mehr alleine den Bürgern aufzuhalsen. Angebracht und wünschenswert ist das zweifelsohne, allerdings wird eine Finanztransaktionssteuer in der Höhe von 0,01 Prozent für hochspekulative Produkte keinem Zocker wirklich weh tun. In ihrer Dimension wird sie auch keinen staatlichen Schuldenberg abbauen. Extrem spekulative Geschäfte, die abseits der Börsen laufen, werden wohl weiter nicht erfasst werden. Außerdem: Es machen nur elf EU-Staaten mit. Investoren können heute blitzschnell von einem Börsenplatz auf den nächsten wechseln. Die Wettgeschäfte werden sich verlagern - stoppen kann sie keine Steuer, solange es mächtige Marktplätze von London über die Wall Street bis nach Asien gibt, die keine solchen Regeln kennen.

Ist die Steuer auf Finanztransaktionen also ausgereift, wie die EU-Kommission sagt? Mitnichten. Europa betritt damit Neuland. Noch nie in der Wirtschaftsgeschichte hat es eine derartige Steuer gegeben, die in mehreren Staaten wirksam wird. Entsprechende Kinderkrankheiten sind zu erwarten - auch vor dem Hintergrund, dass nach wie vor viele Fragen offen sind. Was soll mit dem Geld passieren - fließt es in die chronisch klammen nationalen Haushalte? Oder setzt sich die EU durch, welche die bis zu 35 Milliarden Euro jährlich gerne für ihr Budget hätte? Um die Dimension zu verdeutlichen: Das ist gerade ein Fünftel der Summe, die allein die Griechenlandhilfe verschlingt.

Für Österreich bleibt zu befürchten, dass die Kosten der Finanztransaktionssteuer höher sein könnten als ihr Nutzen. Der Tiroler IHS-Chef Christian Keuschnigg warnt bereits davor, dass sich die Finanzierung in der Realwirtschaft etwas verteuern dürfte. Auf das fragile Wachstum und die Lage am Arbeitsmarkt könnte das fatale Auswirkungen haben. Ob die Rechnung von Finanzministerin Maria Fekter aufgehen wird, die gestern von einem "Verhandlungserfolg für Österreich" sprach, ist daher fraglich. 2016 wird das Resultat der Steuer geprüft - bis dahin gilt das Prinzip Hoffnung.

