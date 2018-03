Neues Volksblatt: "Scherbenhaufen" von Markus EBERT

Ausgabe vom 15. Februar 2013

Linz (OTS) - Gewetzt sind die Messer in der Linzer Swap-Affäre ja schon länger, nur blieben sie aufgrund des Mediations-Versuchs noch in der Schublade. Doch ab sofort kreuzen Stadt Linz und die Bawag P.S.K wieder vor Gericht die Klingen - und zwar ohne jegliche Rücksicht auf Verluste. Das lassen die gestrigen Äußerungen seitens der Bank erahnen. "Erst die jahrelange Untätigkeit und zögernde Haltung der verantwortlichen Linzer Politiker hat zur heutigen nachteiligen Situation für Linz geführt", heißt es etwa.

Wie teuer die Linzerinnen und Linzer am Ende diese "nachteilige Situation" zu stehen kommen wird, ist nun Sache des Gerichts. Als Steuerzahler kann man nur hoffen, dass der von Bürgermeister Dobusch und Finanzstadtrat Mayr (beide SPÖ) verbreitete Optimismus, das Verfahren zu gewinnen, bestätigt wird.

Gleichzeitig muss man als Bürger aber auch darauf pochen, dass die politische Verantwortung für den Schlamassel auf Punkt und Beistrich geklärt wird. Dobusch und Mayr sind auch diesbezüglich die Schlüsselfiguren, denn sie bestimmen seit Jahren den finanzpolitischen Kurs der Landeshauptstadt. Ihr Argument, den Swap habe ausschließlich der frühere Finanzdirektor zu verantworten, ist realpolitisch unglaubwürdig oder ein Armutszeugnis. Am Ende bleibt eines immer auf dem Tisch: Man ist ins virtuelle Casino gegangen, hat zwischendurch Gewinne eingestreift und steht jetzt vor den Scherben dieser Politik.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at