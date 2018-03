Jeppesen und Navico verkünden kompatibilität ihrer kartenprodukte

(PRN) - - Kartenmaterial C-MAP by Jeppesen für Kartenplotter und Multifunktionsdisplays von Lowrance, Simrad Yachting und B&G verfügbar

Englewood, Colorado (ots/PRNewswire) - Der weltweit tätige Navigationsspezialist Jeppesen und Navico - im Freizeitsegment weltweit führender Anbieter von Marineelektronik und Mutterunternehmen der Marken Lowrance, Simrad Yachting und B&G -haben sich zusammengeschlossen, um ihren Kunden eine neue Kartierungsoption zu eröffnen. C-MAP MAX-N bietet Bootsführern und Fischern eine verbesserte Navigation, da die Kartenfunktionen von C-MAP by Jeppesen jetzt in Verbindung mit Kartenplottern und Multifunktionsdisplays der Marken Lowrance, Simrad Yachting und B&G genutzt werden können. C-MAP MAX-N wird erstmals auf der internationalen Bootsmesse in Miami vorgestellt, die vom 14. bis 18. Februar im US-Bundesstaat Florida stattfindet. Ab der Einführung ist die Software mit den Lowrance-Modellen Elite-7, HDS Gen1, Gen2 und Gen2 Touch, den Simrad-Modellen NSS, NSE und NSO sowie den Multifunktionsdisplays Zeus Touch von B&G kompatibel. Vorführungen von C-MAP MAX-N sind auf der Messe am C-MAP-Stand 1609 sowie am Stand 1611 von Lowrance, Simrad Yachting und B&G zu sehen. Beide Messestände befinden sich im Elektronik-Pavillon.

"Die Partnerschaft mit Navico, einem der weltweit wichtigsten Hersteller von Marineelektronik, ist sehr spannend", so James Detar, Geschäftsbereichsleiter bei Jeppesen. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit sowie darauf, dass wir den Kunden - Bootsfahrern und Fischern aus aller Welt - eine erstklassige, nahtlos integrierte Navigationslösung bereitstellen können."

"Durch die Integration der Karten C-MAP by Jeppesen erhalten Bootsführer und Fischer an Bord detailliertere Informationen dazu, was Sie auf See erwartet", kommentierte Leif Ottosson, CEO bei Navico. "Wir gestalten durch die Zusammenarbeit mit branchenführenden Datenanbietern für eine bestmögliche Kartenkompatibilität und eine bislang unerreichte Produktintegration mit unserem Angebot an Kartenplottern und Multifunktionsdisplays die Zukunft der Schiffsnavigation aktiv weiter."

Über Jeppesende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4ad128fcJeppesen ist ein branchenweit führender Anbieter von Dienstleistungen für den Schiffsbetrieb und digitaler Navigationslösungen. Grundlage dafür bilden der weltweit eingesetzte Vektordatentyp gemäß ISO19879, Wetterinformationen und Übertragungstechnologien. Jeppesen verfügt über ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen für die Navigation und den Betrieb von in der Freizeit und kommerziell genutzten Booten. Sicherheitsbewusste Bootsführer und Schiffsbetreiber - ob von Küstenmotor- oder international verkehrenden Schiffen - setzen auf die innovativen Navigationslösungen von Jeppesen, die für höhere Sicherheit und Effizienz sorgen.

Jeppesen ist ein Tochterunternehmen von The Boeing Company. Nähere Informationen zum Unternehmen Jeppesen finden Sie online unter www.jeppesen.com.

Über Lowrance, Simrad Yachting und B&G: Die Marken Lowrance, Simrad Yachting und B&G sind vollständiges Eigentum von Navico, Inc. Als international tätiges Privatunternehmen ist Navico derzeit der weltgrößte Anbieter von Marineelektronik. In diesem Bereich ist Navico das Mutterunternehmen folgender Marken: Lowrance, Simrad Yachting und B&G. Navico beschäftigt global ca. 1.500 Mitarbeiter und wird weltweit in über 100 Ländern vertrieben. www.navico.com

