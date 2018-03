KURIER: Spekulationsverbot ist für Rechnungshof-Chef Mogelpackung

Regeln so lasch, dass Rechnungshof-Prüfung unmöglich ist

Wien (OTS) - Viel zu lasch sind für Rechnungshof-Chef Josef Moser die Spekulationsregeln für die Länder. Am Donnerstag bekräftigte er im KURIER seine Kritik an der Bund-Länder-Vereinbarung. Eine Kontrolle, ob sich die Länder an die Vereinbarung halten, hält Moser für unmöglich: "Der Rechnungshof kann diese Aufgabe mit den derzeitigen Regelungen nicht erfüllen."

Moser ortet eine Mogelpackung: "Auf dem Gutachten stünde zwar Rechnungshof drauf, aber es kann nicht Rechnungshof drinnen sein." Moser vermisst klare Regeln, was man unter ordentlichem Risikomanagement verstehe, welche Kenntnisse die Finanzmanager haben müssten oder was man unter risikoarmer Finanzgebarung verstehe. Als einheitliche Mindeststandards für die Länder schlägt Moser die Richtlinien der Bundesfinanzierungsagentur vor. Gleichzeitig pocht er auf eine Reform des Länder-Rechnungswesens: Den Bilanzen derzeit fehle "die erforderliche Aussagekraft, um die wahre finanzielle Lage von Ländern und Gemeinden darzustellen."

