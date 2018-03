Quintiq expandiert aufgrund steigender Nachfrage in der EMEA-Region

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Software für die Planung und Optimierung der Supply-Chain (SCP&O), gab heute eine Expansion seiner Geschäftstätigkeit in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) als direkte Antwort auf die gestiegene Nachfrage bekannt.

Quintiq erhöht die Zahl seiner Geschäftsgebiete (GG) und Unternehmensbereiche auf 15, um sich auch weiterhin auf seine Schlüsselindustrien und Lösungsbereiche konzentrieren zu können. Durch die erweiterte GG-Struktur behält Quintiq den Charakter eines Kleinunternehmens bei, obwohl weltweit bereits deutlich mehr als 600 Mitarbeiter beschäftigt werden. Durch die neue Organisation kann Quintiq seinen Kunden die spezifischen Kenntnisse und das Fachwissen bieten, das diese erwarten, und sich auf die Branchen oder vertikalen Märkte ausrichten, auf die sich die jeweiligen Geschäftseinheiten spezialisieren.

Quintiq erhöht die Zahl seiner GG in der EMEA-Region auf acht:

Frankreich

Finnland

Metalle

Produktion

Schienenwege

Öl und Gas

Logistik

Personal

Quintiq erhöht die Zahl seiner horizontal ausgerichteten Unternehmensbereiche auf sechs:

Marketing

Vertrieb

Lösungen

Optimierungstechnologie

Professionelle Dienstleistungen

Produkte.

Es wurde ferner ein Geschäftsbereich Qualitätsmanagement gegründet, welcher alle Unternehmensbereiche bei der Sicherung und Steigerung der Qualität unterstützt.

"Aufgrund der derzeitigen Nachfrage nach unseren Lösungen für die Planung und Optimierung der Supply-Chain hat Quintiq Massnahmen ergriffen, um dem ausserordentlichen Wachstum gerecht zu werden, welches wir auf den EMEA-Märkten erleben", meint Arjen Heeres, Chief Operations Officer von Quintiq. "Durch diese neue Anpassung können wir unseren Charakter eines Kleinunternehmens sowie unsere Branchenkenntnisse erhalten und gleichzeitig Kunden in aller Welt erstklassige Lösungen liefern."

Quintiq stellt sich auf weiteres Wachstum in der EMEA-Region und dem Rest der Welt ein. Die Grundlage für eine weitere geografische und vertikale Spezialisierung ist gelegt, unter anderem durch kürzlich erfolgte Investitionen in Niederlassungen in Düsseldorf und Zürich, welche die deutschsprachigen Märkte bedienen.

Über Quintiq

Die revolutionäre Planungs- und Optimierungs-Plattform für die Supply-Chain



(SCP&O) von Quintiq ermöglicht es Unternehmen, die Effizienz jedes Schritts der Lieferkette zu erhöhen. Sie unterstützt eine umfassende Planung und Optimierung von Personal, Ressourcen und Prozessen über nur eine einzige Planungsumgebung, die alle Ebenen umfasst. http://ww w.quintiq.com/solutions/employee-planning-and-scheduling.aspx Viele der weltweit grössten und erfolgreichsten Unternehmen stützen sich auf Quintiq, um ihre Geschäftsziele zu erreichen, ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen und neue Einnahmequellen zu erschliessen.

Quintiq wurde 1997 gegründet und wuchs rasch. Das Unternehmen ist weltweit präsent, verfügt über zwei Unternehmenszentralen in den Niederlanden und den USA, ein globales Entwicklungszentrum in Malaysia und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Software von Quintiq wird an über 500 Standorten in 78 Ländern weltweit eingesetzt.

Besuchen Sie für weitere Informationen http://www.quintiq.com

