VP-Hefelle ad Praterstern: Willkommen an Bord

FP kann Antrag der VP auf Alkoholverbot gerne unterstützen

Wien (OTS) - "Nachdem FP-Bezirksparteiobmann Wolfgang Seidl heute per Aussendung zumindest indirekt auf unsere bereits gestern in einer Tageszeitung geäußerten Vorschläge zum Praterstern Bezug genommen hat, laden wir die FPÖ herzlich ein, unseren Antrag für ein Alkoholverbot am Praterstern zu unterstützen", so der Leopoldstädter ÖAAB-Bezirksobmann und Bezirksrat Paul Hefelle in einer ersten Reaktion.

"Wir laden natürlich auch die SPÖ herzlich ein, den Antrag mit uns gemeinsam zu beschließen. Vielleicht ist die Bezirks-SPÖ ja doch noch ein wenig näher bei den Sorgen der Menschen als die Grünen, von denen wir uns diesbezüglich keinerlei Unterstützung erwarten", so Hefelle abschließend.

