Hammer: Ziel der Alterswohlfahrt muss selbstbestimmtes Leben sein

ÖVP-Abgeordneter fasst Ergebnisse der ÖVP-Klubenquete zusammen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Ziel des neuen Modells Alterswohlfahrt muss ein selbstbestimmtes Leben sein, fasste heute, Donnerstag, ÖVP-Abg. Mag. Michael Hammer die Ergebnisse bei der Enquete "Alterswohlfahrt" im ÖVP-Parlamentsklub zusammen. Notwendig sei ein flexibles, treffsicheres und angepasstes Unterstützungsangebot. "Es geht darum, selbstbestimmt leben zu können, im Zweifelsfall rechtlich betreut zu werden und um ein breites flexibles Angebot von Unterstützung für Familie und Betroffene.

Der Vormittag der Enquete, die von Klubobmann Karlheinz Kopf eröffnet wurde, widmete sich den Herausforderungen und Reformperspektiven für die Sachwalterschaft. Dazu referierten unter dem Vorsitz von ÖVP-Seniorensprecherin Mag. Gertrude Aubauer neben Bundesministerin Dr. Beatrix Karl, Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek und Sektionschef Dr. Georg Kathrein auch die Familienrichterin Mag. Doris Täubel-Weinreich, die Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien Dr. Brigitte Birnbaum, der Vertreter von "Vertretungsnetz" Dr. Peter Schlaffer sowie der öffentliche Notar Dr. Michael Lunzer am Podium. Dabei wurden Fragen der Sachwalterschaft, der Vertretungsbefugnis naher Angehöriger, der Patientenverfügung sowie der Vorsorgevollmacht evaluiert und mögliche Weiterentwicklungen diskutiert.

Das Sachwalterrecht greife weit in das Individuum ein. "Unser Ziel muss es sein, die Anzahl der Sachwalterschaften deutlich zu senken sowie flexibler und treffsicher zu gestalten", fasst Hammer die Ergebnisse zusammen. Falsch wäre eine radikale Systemänderung, aber es sei notwendig, dieses an gesellschaftliche Veränderungen anzupassen. "Dabei muss man auf die Einzelperson und ihr Umfeld Rücksicht nehmen."

Der Nachmittag widmete sich unter den Vorsitz von Seniorenbund-Präsident Prof. Dr. Andreas Khol den Modellen für die Alterswohlfahrt. ÖVP-Seniorensprecherin Mag. Gertrude Aubauer hielt dazu ein Impulsreferat und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal von der Universität Wien, Institut für Familienforschung, das Einleitungsreferat. Bei der Podiumsdiskussion stellten die Landesrätinnen Mag. Barbara Schwarz (NÖ) und Dr. Greti Schmid (Vorarlberg) ihre jeweiligen Modelle vor. Weiters am Podium: Mag. Walter Marschitz vom Österreichischen Hilfswerk sowie DDr. Cornel Binder-Krieglstein, Vizepräsident Berufsverband österreichischer Psychologen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die besondere Herausforderung, gerade in einer Phase gesundheitlicher oder sozialer Beeinträchtigungen autonom und selbstbestimmt den Alltag bewältigen zu können. In diesem Teil der Enquete wurden der Bedarf der Betroffenen und Lösungsansätze für ein möglichst selbstbestimmtes Altern diskutiert.

Wesentlicher Punkt sei, erläuterte Hammer, die Angehörigen mehr einzubinden. "Betreuung funktioniert zum überwiegenden Teil in der Familie - das sollten wir absichern." Es brauche zudem neue Wohnformen und verstärkt freiwilliges Engagement.

Nötig sei darüber hinaus eine weitere Beratung und ein Ausbau schon bestehender Instrumente, verwies Hammer auf die Vorsorge-Vollmacht, wie sie auch von Seniorenbund-Präsident Dr. Andreas Khol angesprochen wurde, sowie die Patientenverfügung.

Breit diskutiert wurde im Rahmen der Enquete auch die von ÖVP-Behindertensprecher Dr. Franz-Joseph Huainigg forcierte unterstützte Entscheidungsfindung - "ein Modell, das in rechtlichen Belangen viele Möglichkeiten bietet", verwies Hammer darauf, dass die Ministerin noch für heuer ein Pilotprojekt angekündigt habe.

Ebenfalls angesprochen wurde in der Diskussion die Idee des "one stop shops" - also die Hilfe aus einer Hand in wohnortnahen Büros.

Hammer verwies schließlich auf das hohe Problembewusstsein der Politik. An die Politik ergehe die Botschaft dieser Tagung, an den Reformen konkret zu arbeiten. "Wir haben vieles, auf das wir aufbauen können", hob der ÖVP-Abgeordnete unter anderem die Modelle in den Ländern hervor und, dass in der Pflegestrukturreform, die derzeit beraten wird, auch der "Sozialminister in die Pflicht zu nehmen" sei. Viele Papiere aus dem Sozialministerium würden nur aus Überschriften bestehen, heute "haben wir das Futter dafür geliefert", so Hammer. (Schluss)

