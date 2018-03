FPK-Zwanziger: Markus "Seyffenstein" Malle wieder als Schreibtischtäter im Einsatz!

Unternehmer erwarten sich Einsatz für die Wirtschaft, statt skurriler Anzeigen - Was unternimmt Malle gegen die Verschwendung in seiner Wirtschaftskammer?

Klagenfurt (OTS) - Heutige angeblich neue Vorwürfe des ÖVP-Funktionärs Markus Malle im Zusammenhang mit den Valentinskonzerten des Landes Kärnten weist FPK-Landtagsabgeordnete Peter Zwanziger scharf zurück. "Markus Malle geht wieder einmal seiner Lieblingsbeschäftigung als Schreibtischtäter nach, anstatt sich für Unternehmerinteressen einzusetzen. Es ist bezeichnend, dass er von Funktionären aus den eigenen Reihen beim Faschingsumzug in Waidmannsdorf als Seyffenstein von Wirtschaftskammer-Kaiser Pacher tituliert wurde. Auch gewisse Komplexe werden Herrn Malle regelmäßig nachgesagt", so Zwanziger, der daran erinnert, dass Malle bereits in früheren Wahlkämpfen durch Schmutzkübel gegen die Freiheitlichen um ein wenig Aufmerksamkeit gebuhlt hat.

Statt sich neuerlich als Schreibtischtäter zu gerieren, sollte Malle besser einmal dem Bund auf den Kopf steigen und sich für die Unternehmer einsetzen. "Herr Malle, wie wäre es einmal mit einem Vorstoß bei ihrer ÖVP-Finanzministerin Fekter, damit Unternehmer nachhaltig entlastet werden. Während die Unternehmen jammern, werden sie von der Wirtschaftskammer und dem Wirtschaftsbund geschröpft, die mit den Zwangsmitgliedsbeiträgen der Unternehmer in Saus und Braus leben", betont der FPK-Abgeordnete.

"Was unternimmt der feine Wirtschaftsbunddirektor Malle gegen die Verschwendung von Unternehmergeld in seinen Reihen? Warum erfolgte keine Anzeige durch Malle, als Pacher an die 100.000 Euro Unternehmergeld für seine sündteure und sinnlose Hetzkampagne im Zusammenhang mit dem TPV Klagenfurt verschwendet hat? Warum deckt Malle die jährlichen Millionenausgaben der Kammer für Marketing und Veranstaltungen?", fragt Zwanziger. Malle solle sich daher endlich um die Missstände in seinem eigenen Wirkungsbereich kümmern, anstatt weiter seine Unwahrheiten im Zusammenhang mit den Valentinskonzerten des Landes Kärnten zu verbreiten.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272