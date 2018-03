Spitzenpolitiker des Vlaams Belang zu Gast in Wien

Buchpräsentation "Weder Hure noch Sklavin - Frauen und Islam" mit Anke Van dermeersch und Filip Dewinter

Wien (OTS) - Die europaweite Initiative "Frauen gegen Islamisierung" macht am 19. Februar 2013 Halt in Wien. Gemeinsam mit Senatorin Anke Van dermeersch und dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden des Vlaams Belang, Filip Dewinter, wird die Grazer FPÖ-Nationalratsabgeordnete Susanne Winter in den Räumlichkeiten des Wiener Akademikerbundes die deutsche Übersetzung des Buches "Weder Hure noch Sklavin - Frauen und Islam" präsentieren. Winter gilt als engagierteste Islamkritikerin in der österreichischen Politik.

"Der Islam sieht die Frau als minderwertig, schwach, böswillig und intellektuell minderbegabt an." - Diese These stellte die flämische Vlaams-Belang-Politikerin und ehemalige "Miss Belgien", Anke Van dermeersch, in ihrem Anfang 2012 erschienenen Buch "Weder Hure noch Sklavin - Frauen und Islam" auf. Die Rolle der Frau im Islam beschränke sich auf diejenige der Mutter. Dadurch würden Frauen, die in einer islamischen Gesellschaft leben, ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt.

"Wir wollen die Frauen wachrütteln und vor der Islamisierung Europas warnen. Denn wenn diese noch weiter andauert, werden Frauen die ersten Opfer sein. Der Islam erniedrigt und unterdrückt Frauen, und das lehnen wir strikt ab", schildert Van dermeersch die Bedeutung des von ihr verfassten Buches. Das Titelbild zeigt die Autorin hinter Gitterstäben in einer Burka, das Buch selbst deckt die Folgen und Risiken auf, mit denen westliche Frauen rechnen müssen, wenn sie sich dem Islam unterwerfen. Außerdem kommen sechs Frauen zu Wort, die über ihre schlechten Erfahrungen mit moslemischen Männern berichten. Das Buch kann ab sofort zum Preis von 9,90 Euro im Unzensuriert-Laden unter http://www.unzensuriert.info/bücher erworben werden.

Buchpräsentation "Weder Hure noch Sklavin - Frauen und Islam"

Zeit: Dienstag, 19. Februar 2013, 19 Uhr

Ort: Wiener Akademikerbund, Schlösselgasse 11, 1080 Wien

Einlass nur nach vorheriger Anmeldung unter:

veranstaltung@unzensuriert.at

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at