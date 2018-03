Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 15.2.: "Zwischen Krisenregion und Hightech - Wirtschaft und Finanzen in Niederösterreich"

Wien (OTS) - Für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" hat Paul Schiefer Betriebe in der Krisenregion Waldviertel, aber auch im wirtschaftlich starken Industrie-Viertel im Süden das Landes besucht, und er hat mit Rechnungshofpräsident Josef Moser darüber gesprochen, was in Niederösterreich aus dessen Sicht falsch läuft - zu hören am Freitag, den 15. Februar um 9.44 Uhr in Ö1.

Am 3. März wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. "Saldo" nimmt das zum Anlass, um sich die wirtschaftliche und finanzielle Lage Niederösterreichs anzusehen. Wirtschaftlich profitiert das Land von seinen starken Industrie-Betrieben, und seiner Nähe zu Wien. An den Finanzgeschäften des Landes hat es zuletzt Kritik durch den Bundesrechnungshof gegeben.

