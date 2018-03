Industrie: Finanztransaktionssteuer darf Finanzierung der Realwirtschaft nicht beeinträchtigen - Ausgestaltung wenig kreativ

IV-Präsident Kapsch: Börsen nicht gegenüber anderen Handelsplätzen diskriminieren

Wien (OTS/PdI) - "Bei der Einführung der Finanztransaktionssteuer (FTS) muss besonders darauf geachtet werden, dass die Finanzierung der Realwirtschaft nicht Schaden nimmt", betonte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, heute, Donnerstag, anlässlich der Vorlage des Vorschlags der Europäischen Kommission. Es wäre kontraproduktiv, "sollte die Unternehmensfinanzierung erschwert werden. Wohlstands- und Wachstumsverluste wären die Folge", so Kapsch.

"Insofern ist auch sicherzustellen, dass die geregelten Börsen nicht gegenüber anderen Handelsplätzen diskriminiert werden und der börsliche und der außerbörsliche (OTC) gleichgestellt sind", betonte der IV-Präsident. Auch dürften Finanzprodukte, die innerhalb eines Netzwerks an zusammengehörigen Unternehmen gehandelt würden, keiner Steuer unterliegen, so der IV-Präsident in einer Erstreaktion. Außerdem sei es notwendig auch spekulative Differenzkontrakte in die Regelung miteinzubeziehen, da hier sonst eine Umgehung möglich wäre, wie Kapsch betonte.

Zudem müsse sichergestellt werden, dass alle teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten die gleichen Steuersätze vorsehen und nicht nur ein Mindeststeuersatz festgelegt werde. "Durch die Einführung der FTS in nur 11 Staaten droht zudem eine Zersplitterung des Binnenmarkts", warnte Kapsch.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien