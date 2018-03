BZÖ-Klausur: Bucher verteilte zum Auftakt orange Tulpen in Villach

Morgen Präsentation "Das BZÖ-Anti-Teuerungsprogramm! Mit Bucher gegen den Wucher"

Villach (OTS) - Zu Beginn der Klubklausur des BZÖ in Villach verteilte BZÖ-Bündnisobmann Spitzenkandidat Josef Bucher am heutigen Valentinstag orange Tulpen an die Villacherinnen. Am Hauptplatz wurde der Bündnisobmann von BZÖ-Nationalratsabgeordneten tatkräftig unterstützt. In zahlreichen persönlichen Gesprächen mit den Villacher Bürgern diskutierte Bucher die aktuellen Probleme sowie die derzeitige Situation in Kärnten. Immer wieder kamen dabei die dramatische Lage am Arbeitsmarkt sowie die massive Teuerungswelle, die vor allem die kleinen- und mittleren Einkommensbezieher hart trifft, zur Sprache. "Die FPK/ÖVP Regierung war in den vergangene Jahren nur mit sich selbst beschäftigt und ist nur durch diverse Korruptionsskandale aufgefallen. Die Arbeit für die Bevölkerung ist dabei auf der Strecke geblieben. Josef Bucher und das BZÖ wollen einen Neustart für Kärnten unter dem Motto "Nicht alles anders machen. Aber vieles besser." und hat zahlreiche Initiativen wie beispielsweise 1.200 Euro Handwerkerbonus oder Betriebskredite nach Südtiroler Vorbild präsentiert", so Bucher zum Klausurauftakt.

Weitere BZÖ-Valentinstagsaktionen mit den BZÖ-Abgeordneten finden heute in Klagenfurt, Spittal und Gmünd statt. Im Anschluss folgen interne Beratungen im Hotel. Morgen wird Josef Bucher um 10.30 Uhr im Hotel Karawankenhof in Warmbad Villach sein Konzept "Das BZÖ-Anti-Teuerungsprogramm! Mit Bucher gegen den Wucher!" präsentieren.

