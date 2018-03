Burgschauspieler Bruno Thost zum Professor ernannt

Ministerin Claudia Schmied verlieh dem vielseitigen 76-jährigen Mimen den Berufstitel "Professor".

Wien (OTS/BMUKK) - Als einen "Magier der Stimme" und "begnadeten Schauspieler" lobte Bundesministerin Claudia Schmied den beliebten Burgschauspieler Bruno Thost. Im Rahmen eines Festaktes im Kulturministerium verlieh Schmied dem honorigen Mimen den Berufstitel "Professor". "In den vergangenen Jahrzehnten haben Sie Ihre Kunst in allen Sparten der Bühne erfolgreich unter Beweis gestellt", so Schmied.

Dem pflichtete auch die Dichterin Trude Marzik bei, die ihre humorvolle Laudatio in Versen hielt. Sie schloss mit den Worten:

"Glückwunsch, lieber Bruno Thost. Schon um des Reimes Willen -Prost!" Thost antwortete in seiner Dankesrede mit dem Versprechen, auch in Zukunft aktiv zu bleiben: "Ich nehme den Titel als Verpflichtung, weiter zu machen!"

Bruno Thost wurde 1936 in Erfurt geboren. Seine Abschlussprüfung als Schauspieler legte er 1963 bei der Bühnengenossenschaft Stuttgart ab. Am 10. Oktober 1970 kam Thost ans Wiener Burgtheater, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 ein künstlerisches Zuhause hatte. Neben dem ernsten Fach glänzte Thost auch in den Genres Musical, Film und Fernsehen. Zudem setzte sich Thost stets für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein. Er spielte regelmäßig Benefizveranstaltungen für alte und kranke Menschen sowie für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Auch Auftritte in Gefängnissen belegen sein soziales Engagement. Im Rahmen der Initiativen "Schauspieler gehen in Schulen" und "Lebendige Dichtung" absolvierte Thost oft bis zu 70 Auftritte für das Kulturministerium.

