Sportminister Norbert Darabos gratuliert Anna Fenninger zur Bronzemedaille

Wien (OTS/BMLVS) - Die Salzburgerin Anna Fenninger hat bei der Alpinen Ski-WM in Schladming die Bronzemedaille im Riesentorlauf errungen. In einem spannenden zweiten Durchgang musste sich die Kombiweltmeisterin von 2011 nur der Französin Worley und der Super G-Weltmeisterin Maze aus Slowenien geschlagen geben. Sportminister Norbert Darabos gratuliert: "Auf einer äußerst selektiven Piste hat Anna Fenninger Nervenstärke bewiesen. Schade, dass die hervorragende Leistung von Kathrin Zettel nicht mit einer weiteren Medaille belohnt wurde.", so Darabos.

