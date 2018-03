BSO-Präsident Wittmann gratuliert Anna Fenninger zu Bronze bei der Ski-WM

Wien (OTS) - Dr. Peter Wittmann, Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO), freut sich über den dritten Platz von Anna Fenninger im Riesentorlauf der Damen bei der Ski-WM in Schladming: "Besonders nach dem Ausfall im Super-G freut es mich besonders, dass sich Anna Fenninger ihren Traum einer WM-Medaille erfüllen konnte. Wir haben ein spannendes Rennen gesehen mit tollen Leistungen der Österreicherinnen, in dem auch Kathrin Zettel mit Platz vier nur knapp eine Medaille verpasst hat. Ich bin überzeugt davon, dass dieses erfolgreiche Ergebnis auch noch für den letzten Bewerb am Wochenende Auftrieb geben wird und drücke uns allen die Daumen!"

