Studie: Neue Welt des Arbeitens in Österreich

Wien (OTS) - Der Unternehmensberater HMP hat gemeinsam mit Prof. Michael Bartz, IMC Krems, und dem Report Verlag zum bereits dritten Mal die heimische Unternehmenslandschaft auf den Wandel in der Arbeitswelt untersucht. Soziale Netzwerke, Videokommunikation, die 24/7-Erreichbarkeit auf unterschiedlichen Endgeräten - all dies verändert die Kommunikation in Unternehmen, den Kundenservice in der Wirtschaft und auch Firmenstrukturen. Die Studie "Unified Communication & New World of Work 2013" fokussiert auf moderne Kommunikationsausstattung in und außerhalb der Büros, sowie deren Auswirkung auf Menschen und Unternehmen.

252 Entscheidungsträger wurden dazu österreichweit Ende 2012 befragt. Fazit: An Themen wie "New World of Work" und "Bring your own Device" kommen heute viele Branchen nicht mehr vorbei. Den Arbeitnehmern ist zunehmend auch Flexibilität wichtig: Die Attraktivität, einzelne Tage auch im "Home Office" arbeiten zu können, liegt laut Studie bereits gleichauf mit dem Status einer Gehaltserhöhung.

Mehr zum Image von Anbietern und IT-Integratoren, welche Investmenttrends aus der Studie abgeleitet werden können und wohin sich die neue Welt des Arbeitens bewegt, erfahren Sie im aktuellen Wirtschaftsmagazin Report (+) Plus, unter

