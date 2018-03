Rudas: Arbeitnehmer entlasten - Gerechter Beitrag von Finanzmärkten und Euro-Millionären

FTS "wichtiger Schritt und Erfolg auch von Bundeskanzler Faymann"

Wien (OTS/SK) - "Mit der Finanztransaktionssteuer (FTS) ist auf europäischer Ebene ein wichtiger Schritt für mehr Steuergerechtigkeit gelungen. Mit einer Trendwende bei vermögensbezogenen Steuern hat die SPÖ-geführte Regierung unter Bundeskanzler Faymann auch in Österreich für mehr Verteilungsgerechtigkeit gesorgt. Die Entlastung des Faktors Arbeit ist so notwendig wie die Gegenfinanzierung durch gerechte Vermögenssteuern für Millionäre", so SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas am Donnerstag. Wenn die ÖVP nun vor allem als Anwältin der Euro-Millionäre agiert, dann sei VP-Rauch ein Blick in die Studie der OECD empfohlen, die für Österreich immer wieder ein Ungleichgewicht bei der Steuergerechtigkeit feststellt. ****

"Alle seriösen Studien zeigen, dass in Österreich Arbeit vergleichsweise hoch, Vermögen im internationalen Vergleich niedrig besteuert wird. Dieses Faktum kann auch die ÖVP nicht ignorieren." Eine Besteuerung von Erbschaften und Vermögen ab Vermögensanteilen von einer Million Euro als "Mittelstandssteuer" zu bezeichnen, sei angesichts der realen Vermögensverteilung in Österreich "fast schon zynisch". Derzeit gibt es in Österreich rund 80.000 Personen mit einem Vermögen über einer Million Euro. "Wenn die ÖVP für den Mittelstand etwas tun will, dann kann sie mit uns ein Konzept für die steuerliche Entlastung auf Arbeit inklusive einer seriösen Gegenfinanzierung erarbeiten", so Rudas.

Verwundert zeigte sich die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin darüber, dass VP-Rauch offenbar eine Erhöhung der Finanztransaktionssteuer auf Derivate nicht einmal andenken will. "Gerade diese hochspekulativen Geschäfte tragen praktisch nichts zur Entwicklung der Realwirtschaft bei und beschleunigen das Zocken auf den Finanzmärkten. Hier gibt es durchaus noch Spielraum, auch wenn der derzeitige Kommissions-Vorschlag zur FTS ein ganz wichtiger Schritt ist, der hoffentlich europa- und weltweit Vorbildwirkung haben wird. Ein Erfolg, an dem Bundeskanzler Werner Faymann einen maßgeblichen Anteil hat", so die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin. (Schluss) ah/bj

