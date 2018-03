"Orientierung spezial" zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI.

Einstündige Live-Sendung am 17. Februar ab 12.00 Uhr in ORF 2, zudem "kreuz und quer" und hochkarätige Filme

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass steht das ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 17. Februar 2013, im Rahmen einer einstündigen Live-Sendung - moderiert von Christoph Riedl - um 12.00 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen der überraschenden Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. Geplant ist eine Live-Schaltung zum Petersplatz in Rom, wo sich um 12.00 Uhr der Papst im Rahmen des Angelusgebets zeigen und zu den Pilgerinnen und Pilgern sprechen wird. Es wird mit einem besonderen Ansturm von Gläubigen bei diesem Gebet gerechnet. Darüber hinaus zeigt ORF 2 themenaffine "kreuz und quer"-Ausgaben, u. a. am 26. Februar, zwei Tage vor dem Papst-Rücktritt, die Hintergrunddokus "Mythos Konklave - Machtkampf im Vatikan" und "Die Papstmacher". Neben "Was ich glaube" ebenfalls auf dem ORF-Programm: Nanni Morrettis Film "Habemus Papam" mit Michel Piccoli, der Klassiker "In den Schuhen des Fischers" und die erste Staffel der Erfolgsproduktion "Die Borgias".

Neben einer Zusammenfassung der bisherigen Auftritte von Benedikt XVI. seit der Ankündigung seines Rücktritts für 28. Februar beschreibt ein "Orientierung"-Beitrag jene "Baustellen" innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die der Papst seinem zukünftigen Nachfolger hinterlassen wird. Außerdem widmet sich die "Orientierung"-Spezialausgabe der "Macht der Kurie", dem Einfluss jener vatikanischen Behörden also, die - gemeinsam mit dem Papst -für die Leitung und Verwaltung der Gesamtkirche zuständig sind. Diese Römische Kurie, so sprechen es Vatikan-Kenner klar aus, sei in mancherlei Hinsicht "einflussreicher als der Papst", dringlicher Reformbedarf stehe an. Einschätzungen dazu gibt der ehemalige Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan, Pater Eberhard von Gemmingen.

Ein weiterer Schwerpunkt der einstündigen Sendung wird das Verhältnis von Benedikt XVI. zur Ökumene und zum interreligiösen Dialog sein. Außerdem begibt sich die "Orientierung" auf die Suche nach möglichen Nachfolgekandidaten für das Papstamt und lässt Gläubige zu Wort kommen, die ihre Erwartungen an einen neuen Papst formulieren. Vertieft werden die einzelnen Themenbereiche im Gespräch mit ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder in Rom sowie - im Studio -mit den katholischen Theologen Paul Michael Zulehner und Jan-Heiner Tück sowie der evangelischen Theologin Susanne Heine. Maria Katharina Moser, Klaus Ther, Marcus Marschalek und Barbara Ladinser haben die Beiträge gestaltet.

"kreuz und quer" und "Was ich glaube" rund um den Papstrücktritt

"kreuz und quer" steht am Dienstag, dem 26. Februar, ab 22.30 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen des bevorstehenden Rücktritts von Papst Benedikt XVI. und der anstehenden Papstwahl: mit Hintergrundinformationen zum Konklave in der Doku "Mythos Konklave -Machtkampf im Vatikan" und der ORF-Dokumentation "Die Papstmacher" von Peter Beringer.

22.30 Uhr: "Mythos Konklave - Machtkampf im Vatikan": Das Konklave, die Papstwahl, zählt zu den am strengsten geheim gehaltenen Ereignissen der Welt. Streng abgeschottet wählen in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan die Kardinäle nach dem Tod eines Papstes dessen Nachfolger. - Die Öffentlichkeit wird über die Wahlergebnisse mit schwarzem und weißem Rauch aus dem Kamin der Kapelle informiert. Wer Details der Wahl preisgibt, muss mit hohen Kirchenstrafen rechnen. Trotzdem wurde nach dem letzten Konklave, in dem im April 2005 Papst Benedikt XVI. gewählt wurde, das geheime Tagebuch eines Kardinals veröffentlicht. Anhand dieses Dokuments rekonstruiert der Film "Mythos Konklave" den Verlauf der letzten Papstwahl. Dabei wird deutlich, dass Joseph Ratzinger zwar ein aussichtsreicher Kandidat der Konservativen war, dass es aber auch einen progressiven Gegenkandidaten gab: den Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Er hatte so viele Anhänger, dass mit einer Sperrminorität die Wahl Ratzingers hätte verhindert werden können. Ein Film von Andrea Oster und Volker Schmidt-Sondermann.

23.20 Uhr: "Die Papstmacher": Aus ihrem Kreis wird der nächste Papst gewählt - aus dem Kollegium der Kardinäle. Ihm haftet seit jeher der Nimbus des Geheimnisvollen, des Erhabenen und zugleich Unnahbaren an. Der Film stellt Kardinäle aus den verschiedenen Kontinenten vor, denen durchaus Chancen auf das Amt Petri eingeräumt werden, und versucht ein Bild zu zeichnen, in welche Richtung diese Kardinäle -würden sie Papst werden - die Kirche führen würden.

Am Dienstag, dem 12. März - wenige Tage vor Beginn des Konklaves -, zeigt "kreuz und quer" ab 22.30 Uhr in ORF 2 u .a. die Dokumentation "Petrus und die Päpste" von Pjotr Dzubiak:

Unter dem Petersdom wurde bei Ausgrabungen entdeckt, dass der Platz offenbar schon in vorchristlichen Zeiten kultische Bedeutung hatte. "Petrus und die Päpste" folgt in Spielszenen dem Leben des Apostels Petrus. Von seiner Berufung zum Apostel über seine Einsetzung als erster Papst bis zur Kreuzigung bei Rom. Dokumentarisch aufgearbeitet zeichnet der Film die spektakuläre Geschichte des Papsttums.

Ist der neue Papst gewählt, wird "kreuz und quer" selbstverständlich aktuell darauf reagieren - mit Diskussionen und Hintergrundinformationen über den neuen Papst. Was sich das "Kirchenvolk" von dem neuen Papst wünscht, was aus seiner Sicht die großen Herausforderungen für die Kirche sind - dem geht "kreuz und quer" in einer Reportage aus dem steirischen Pfarrverband Leoben nach.

Was ich glaube, 3. März, 16.45 Uhr, ORF 2

Was war da mit der Päpstin Johanna?

Sie soll im ausgehenden 11. Jahrhundert in Amt und Würden gewesen sein - die Päpstin Johanna. Was ist dran an der Legende von der Engländerin, die in Deutschland aufgewachsen ist und schließlich in Rom als "Päpstin Johanna" Karriere gemacht haben soll? Warum wurde die Legende von einer Frau in Papstkleidern so populär?

Was ich glaube, 17. März, 16.55 Uhr, ORF 2

Wie ist das mit der Unfehlbarkeit?

Nach römisch-katholischer Lehre ist der Papst der Stellvertreter Christi auf Erden und Nachfolger des Petrus. Die Unfehlbarkeit des Papstes wurde nach heftigen Diskussionen beim I. Vatikanischen Konzil unter Papst Pius IX. verkündet. Zu den Gegnern gehörte damals fast der ganze deutsch-österreichische Episkopat. Bis heute gibt es eine Debatte über das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Was genau aber heißt "Unfehlbarkeit des Papstes" und worauf genau bezieht sich dieses Dogma?

"Habemus Papam", "Borgia" und "In den Schuhen des Fischers"

Nanni Morettis Sensationserfolg als ORF-Premiere: Am Freitag, dem 1. März, steht um 22.40 Uhr in ORF 2 "Habemus Papam - Ein Papst büxt aus" auf dem Programm. Darin gibt Michel Piccoli Kardinal Melville, der als frisch gewählter Papst plötzlich Angst vor der Verantwortung hat, noch vor dem ersten Auftritt am Petersplatz sein Amt nicht mehr will und damit den Vatikan in eine tiefe Krise stürzt. Eine peinliche Situation, die weiter eskaliert, als der zukünftige Papst sich den Ratschlägen des schnell herangeschafften Edel-Psychiaters (Nanni Moretti) verweigert und heimlich aus dem Vatikan verschwindet. Während die Würdenträger ahnungslos bleiben und nur wenige vom Chaos wissen, schnuppert der Pontifex in spe ins "richtige" Leben und findet es dort viel unterhaltsamer, als brav den Segen "urbi et orbi" zu erteilen. "Von höchster Intelligenz und Freihait - voller Ironie, Fantasie und Eleganz. Unvergesslich!" jubelte "La Repubblica". Mit Jerzy Stuhr (Pressesprecher), Renato Scarpa (Kardinal Gregori), Franco Graziosi (Kardinal Bollati), Camillo Milli (Kardinal Pescardona), Ulrich von Dobschütz (Kardinal Brummer), Gianluca Gobbi (Schweizer Gardist), Nanni Moretti (Psychologe Brezzi).

Bereits ab dem 28. Februar steht in ORF 2 Staffel eins der Machtspiele einer der berüchtigtsten Renaissance-Familien zum Wiedersehen auf dem Programm: das Historienspektakel "Borgia", das sich in sechs Teilen der Figur Rodrigo Borgia widmet. Die von Oliver Hirschbiegel realisierte Historienserie unter ORF-Beteiligung sorgte auch in Frankreich und Italien für Topquoten. Folge eins beginnt um 0.00 Uhr, die weiteren Folgen am 1., 3., 6., 7. und 8. März beginnen ebenfalls ca. um Mitternacht.

Und am Samstag, dem 16. März, folgt um 9.55 Uhr in ORF 2 Michael Andersons Filmdrama "In den Schuhen des Fischers" mit u. a. Anthony Quinn, Oskar Werner, Laurence Olivier, Vittorio de Sica und David Janssen: Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wird ein Russe zum Papst gewählt. Kyril Lakota (Anthony Quinn) besteigt als Kyril I. den Thron von Sankt Peter. Er vermittelt nicht nur zwischen der Sowjetunion und China, sondern verspricht auch feierlich, die Kirche werde zur Linderung des Hungers in der Welt ihr gesamtes Vermögen hingeben.

