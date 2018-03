GPA-djp-Katzian zu Sonntagsöffnung: Gesetze gelten auch für Unternehmer

Skandalöse Wortwahl von Richard Lugner zeigt einmal mehr, welch Geistes Kind dieser Mensch ist

Wien (OTS/ÖGB) - "Auch wenn ich als Einzelperson mit geltenden Gesetzen nicht einverstanden bin, hab ich mich an diese zu halten. Dieser Grundsatz gilt auch für Unternehmer. Zum Glück gibt es für die Arbeitswelt rechtliche Rahmenbedingungen, die dafür Sorge tragen, dass die Beschäftigten vor einer schrankenlosen Ausbeutung durch Arbeitgeber geschützt sind, dazu gehört auch das Öffnungszeitengesetz. Aber dass Herr Lugner mit seiner Geisteshaltung offenbar noch nicht im Zeitalter der Moderne und der Demokratie angekommen ist, davon zeugt auch sein heutige skandalöse Bemerkung er würde gern das Öffnungszeitengesetz mit samt dem Nationalrat in die Luft sprengen. Eine solche Wortwahl ist unabhängig eines möglichen rechtlichen Tatbestandes durch nichts zu entschuldigen auch nicht damit, dass gestern Faschingsdienstag war", reagiert der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Wolfgang Katzian auf die heutigen Äußerungen des Einkaufszentrumsbetreibers Richard Lugner.++++

"Als Interessenvertretung der Angestellten im Handel sind wir dazu da, dafür Sorge zu tragen, dass die Rechte gewahrt bleiben und in Sachen Sonntagsöffnung wissen wir, dass die große Mehrheit der Beschäftigten die Freizeit am Sonntag schätzt. Das hat auch die jüngste Befragung der Beschäftigten in der Lugner-City gezeigt. Die Anhänger der Öffnung sollen doch so ehrlich sein und sich mit ihren Umsatz- und Gewinninteressen nicht hinter angeblichen Interessen der Beschäftigten verstecken. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen in Sachen Gehalt und Arbeitsqualität im Handel zu verbessern und wir nehmen dazu gern jederzeit den Dialog auf", so Katzian.

Auch den Inhaber der Drogeriekette dayli Haberleitner fordert Katzian auf, bestehende Gesetze zu akzeptieren. "Im Zusammenhang mit dem Öffnungszeitengesetz mit Bevormundung zu sprechen ist unredlich und populistisch. Natürlich schränken bestehende Gesetze immer handelnde Akteure ein. Aber so wie der Unternehmer erwarten kann, dass ein Angestellter zur vereinbarten Zeit seine Arbeitsleistung erbringt, so muss sich ein Beschäftigter auch darauf verlassen können, dass der Arbeitgeber die gesetzlichen Rahmenbedingungen beherzigt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Bevölkerung derzeit andere Sorgen hat, als die Frage ob man zusätzlich am Sonntag auch Waschpulver kaufen kann. Mit der Sicherung zukunftsorientierter Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen haben die Interessen von Lugner und Haberleitner nichts zu tun ", so Katzian.

Den ehemaligen Präsidenten des Arbeits- und Sozialgerichtes Karl Heinz Demel, der heute bei der Pressekonferenz dabei war, fordert der GPA-djp Vorsitzende auf, sich von den unhaltbaren Äußerungen Richard Lugners zum Nationalrat und bestehenden Gesetzen zu distanzieren.

