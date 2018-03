VP-Korosec ad Ärztekammer: Vollste Unterstützung für die Forderungen der Ärztekammer!

Seit Jahren hebt die ÖVP Wien die Wichtigkeit des Hausarztes hervor!

Wien (OTS) - "Hausärzte nehmen als Gesundheitsmanager eine zentrale Aufgabe im Bereich der Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener wahr!", zeigt sich ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Korosec überzeugt und unterstützt somit die Anliegen der Wiener Ärztekammer.

"Gerade im Bereich der Lehrpraxen lernen die Jungmediziner den Umgang mit den Menschen in eindrucksvoller Art und Weise! Es ist an der Zeit, dass die Stadt Wien diesen Ausbildungsweg angemessen mitfinanziert und somit unterstütz!", so Korosec weiter.

"Ohne die Institution der Hausärzte wird unser Gesundheitssystem a la longue nicht funktionieren. Um in eine gesicherte Zukunft in Wien gehen zu können, muss sich die Stadt Wien diesbezüglich etwas einfallen lassen", schließt Korosec.

