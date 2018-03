Blue Belt Technologies gibt erste Anwendung seines NavioPFS(TM)-Systems bei unikondylären Knieersatzoperationen in den USA bekannt

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - Blue Belt Technologies, Inc., das innovative Medizintechnikunternehmen, das das orthopädisch-chirurgische NavioPFS(TM)-System mit präziser Robotik für unikondyläre Kniegelenkersatzoperationen vermarktet, meldete heute die Durchführung der ersten drei UKR-Operationen (Unicondylar Knee Replacement) mit dem NavioPFS-System in den USA. Dr. D. Kevin Lester vom Community Regional Medical Center in Fresno, Kalifornien, operierte drei Patienten, die an medialen Kniearthrosen litten, mit dem NavioPFS. Dies war der erste Anwendung des Systems im Community Regional, welches das NavioPFS als erstes Krankenhaus Ende Januar 2013 installiert hatte.

Das NavioPFS(TM) stellt die nächste Entwicklungsstufe von Präzisionssystemen für die orthopädische Chirurgie dar. Es ist zunächst für unikondyläre Knieersatzoperationen zugelassen, während das Unternehmen an der Entwicklung einer breiten Palette zukünftiger Anwendungsbereiche arbeitet. Blue Belt erhielt die Zulassung zum Verkauf und der Vermarktung des NavioPFS-Systems in den USA nach Paragraf 510(k) des US-Gesetzes über Lebensmittel, Medikamente und Kosmetik (FDCA) am 30. November 2012.

"Das NavioPFS-System hat einwandfrei funktioniert. Es hat mich in die Lage versetzt, die Operation genau nach meinen Wünschen zu planen und diesen Plan exakt umzusetzen", sagte Dr. Lester, ein orthopädischer Chirurg am Community Regional. "Bei teilweisen Kniegelenkersatzoperationen ist der Erhalt der Integrität und Ausgewogenheit des Weichgewebes ein schwer kontrollierbarer Faktor, wenn man manuelle Instrumente verwendet. Im NavioPFS ist dieser Schritt nahtlos integriert und das Robotik-Handstück ermöglicht eine präzise und wiederholbare Knochenbearbeitung. Ich freue mich darauf, meinen Patienten weiterhin diese neue und ausgezeichnete Option anzubieten."

Mithilfe des integrierten CT-freien Navigationssystems mit intraoperativen Registrierungs- und Planungsfunktionen gelang es Dr. Lester, zwei linksmediale und eine rechtsmediale Kniegelenk-Teilersatzoperationen zu planen und die Knochenbearbeitung über einen weniger invasiven Eingriff durchzuführen, bei dem er das NavioPFS-Handstück für hochpräzise Formgebung einsetzte.

"Die Durchführung von drei Operationen unmittelbar nach der US-Marktzulassung ist ein bedeutender Meilenstein für uns und bestätigt, dass Dr. Lester und Community Regional auch in Zukunft ausgezeichnete Partner für uns und unsere Technologie sein werden", sagte Eric B. Timko, der Präsident und CEO von Blue Belt Technologies. "Wir alle sind mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden und freuen uns auf fortgesetzten Erfolg, während wir unsere Kommerzialisierung in sowohl den USA als auch Europa beginnen."

Blue Belt Technologies, Inc. entwickelt die nächste Generation intelligenter chirurgischer Instrumente mit Präzisionsrobotik, die zunächst bei orthopädischen Eingriffen und anschließend in anderen chirurgischen Fachgebieten, wie zum Beispiel der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie sowie der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO), eingesetzt werden sollen. Das NavioPFS-System des Unternehmens ist mit patentierten Technologien ausgestattet, die Chirurgen mithilfe eines intelligenten, computergestützten, Robotik-Handgeräts eine präzise Knochenbearbeitung ermöglichen. Das NavioPFS-System bietet dem Chirurgen eine zusätzliche Sicherheitsebene und höhere Genauigkeit bei der Knochenformung durch minimalinvasive Inzisionen.

