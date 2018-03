FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: Rind-Pferde-Fleisch-Betrug ist nur Spitze des Eisberges

Wien (OTS) - "Das Fiakergulasch darf zwar namensecht wiehern, wenn aus Pferdefleisch, dank lückenhafter Kontrollen, Rindfleisch wird. Aber die Pferde dürften den amtlichen Prüfern nicht nur in dieser Frage durchgegangen sein", befindet die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein. "Nicht nur, weil etwa in Schweden 9.000 Pferde als verschollen gelten, wie sich im Zuge des aktuellen Skandals herausgestellt hat. Ob Pestizidrückstände in Mehl, in Europa nicht zugelassener Gentechnik-Leinsamen in Backwaren. Ob mit Chemikalien verunreinigte Getränke, Dioxine im Tierfutter - das über den Umweg tierischer Produkte auch auf unseren Tellern landet - oder Fruchtjoghurts ohne Früchte. Ob radioaktiv belastetes Mineralwasser, mit nicht zugelassenen Gentechnik-Sorten verunreinigte Reisprodukte oder Gammelfleisch. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, zeigt aber auch bereits in diesem kurzen Überblick, dass es bei Lebensmittelkontrollen in der EU, aber auch in Österreich, einigen Verbesserungsbedarf gibt. Nicht viel besser ist die Situation im Bereich Chemikalien oder Pharmaprodukte, wo etwa Weichmacher in Medikamenten gefunden wurden."

"Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt", führt Belakowitsch-Jenewein aus, "ist jener, dass sich Grenzwerte sowohl bei Chemikalien als auch bei Nahrungsmitteln ausschließlich an Einzelsubstanzen in jeweils einem Produkt orientieren. Der 'Cocktail-Effekt', also die Mischung und Gesamtmenge von Chemikalien, der ein Mensch ausgesetzt ist, wird ebenso ignoriert wie etwa die Gesamtmenge an Pestiziden, die ein Verbraucher aufnimmt, wenn er mehrere belastete Produkte verzehrt. Hier ist, im Sinne des Vorsorgeprinzips wie des Verbraucherschutzes, schleunigst zu reagieren. Dann werden wir mittelfristig wohl auch manche als 'Zivilisationskrankheit' titulierte Begleiterscheinung unseres durch industrialisierten und durch kommerzialisierten Alltags besser in den Griff bekommen", so die FPÖ-Gesundheitssprecherin abschließend.

