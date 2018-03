Aubauer: Mit der neuen Alterswohlfahrt so lange als möglich selbstbestimmt leben

Enquete im ÖVP-Parlamentsklub entwirft neuen Weg zu mehr Selbstbestimmung und besserer Einbindung von Angehörigen, persönlichem Umfeld und Freiwilligenorganisationen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Die Beschwerden rund um Sachwalterschaftsfälle nehmen immer stärker zu. Der Seniorenbund hat daher schon im Vorjahr sein Modell der Alterswohlfahrt präsentiert. Heute diskutieren wir dieses im Parlamentsklub der ÖVP gemeinsam mit politischen Verantwortungsträgern ebenso wie mit Expertinnen und Experten. Diese konstruktive Zusammenarbeit zeigt den Weg der ÖVP: Wir arbeiten für die Menschen!", sagte die Initiatorin der ÖVP-Klubenquete zum Thema "Alterswohlfahrt - ein neuer Weg", ÖVP-Seniorensprecherin Abg. Mag. Gertrude Aubauer heute, Donnerstag, im Rahmen der Enquete und berichtete in diesem Zusammenhang von einigen an sie direkt gerichteten Fällen:

"Die meisten Beschwerden zur Sachwalterschaft in Österreich sind:

Dass diese zu früh oder zu umfangreich erfolge. Dass Betroffene das Gefühl haben, es würden die 'Falschen' betraut. Und dass die Anzahl oder Qualität der persönlichen Kontakte nicht ausreiche. Um dem entgegen zu wirken, haben wir die Alterswohlfahrt, beruhend auf drei Ebenen vorgeschlagen: Reform des Sachwalterschaftsrechts, Schaffung der unterstützten Entscheidungsfindung und vor allem Schaffung einer wohnortnahen Struktur, wo Betroffene und ihre Angehörigen schon lange vor der Notwendigkeit der vollen Sachwalterschaft Unterstützung und Beratung von Professionisten ebenso wie von entsprechenden Freiwilligenvereinen erhalten."

Sachwalterschafts-Reform

"Uns ist in diesem Bereich am Wichtigsten, dass die Angehörigen mehr Mitspracherecht erhalten und von den Gerichten auch gehört werden. Vorsorgevollmachten sollen einfacher erstellt werden können und eine Überprüfung der Sachwalterschaft soll auf Wunsch der Betroffenen in kürzeren Abständen möglich sein. Diese Punkte wissen wir bei Justizministerin Karl in besten Händen", erklärt Aubauer zur ersten Reform-Ebene.

Unterstützte Entscheidungsfindung einführen

"Dass die unterstützte Entscheidungsfindung kommt, ist schon längst klar. Und die Vorarbeiten dazu sind schon weit gediehen. Uns ist wichtig, dass wir vom 'Alles-oder-Nichts'-Gedanken wegkommen. So viel Hilfe wie nötig, so viel Selbstbestimmung wie irgend möglich. Das bleibt unser Ziel und wird vom gesamten ÖVP-Klub so mitgetragen", betont die ÖVP-Seniorensprecherin zur zweiten Reform-Ebene.

Wohnortnahe "one-stop-shops" der Alterswohlfahrt bei Pflege-Strukturreform mitplanen

"Besonders wichtig ist uns, dass wir im Rahmen der Pflegestrukturreform den Punkt der Alterswohlfahrt sofort mitplanen. Unser Ziel sind wohnortnahe Anlaufstellen - so genannte 'one-stop-shops', wo Betroffene und Angehörige unbürokratisch und rasch Hilfe und Beratung erhalten. Und zwar auch schon lange vor der Notwendigkeit einer vollen Besachwalterung. Diese Anlaufstellen müssen zugleich Anknüpfungspunkt für einschlägige Freiwilligenvereine ebenso wie für Professionisten dieser Berufssparten sein. Wird dieses Hilfsangebot nicht in der aktuell anstehenden Pflege-Strukturreform mitgeplant, vertun wir auf Jahre hinaus eine große Chance auf die Neugestaltung dieses wichtigen Bereiches. Die entsprechende Finanzierung kann dann im Zuge des nächsten Finanzausgleichs verhandelt werden", betont Aubauer abschließend die Seniorenbund-Forderung zur dritten Ebene dieser für alle Betroffenen so dringend nötigen Reform.

