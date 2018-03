FP-Gudenus zu Lueger-Denkmal: ÖVP beugt sich linkem Gesinnungsterror

Unkommentierte Denkmäler für Massenmörder, aber Statue eines verdienten Bürgermeisters soll Zusatztafel bekommen

Wien (OTS/fpd) - "Es ist wirklich unfassbar, wie tolldreist die linke Verlierer-Koalition mit Unterstützung der ÖVP ihre ideologische Umfärbung vorantreibt!", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus über die Pläne, am Lueger-Denkmal eine Zusatztafel anzubringen. "Den nach Dr. Karl Lueger benannten Ring hat Rot-Grün schon umgetauft. Jetzt soll offenbar auch noch sein Denkmal entweiht werden", so Gudenus.

Einen Dr.-Karl-Renner-Ring etwa darf es nach dem Willen der Linken ruhig weiter geben. Dabei hat der Sozialdemokrat den Anschluss unseres Heimatlandes an Deutschland im März 1938 ausdrücklich begrüßt. Der Deutschen Rosa Luxemburg, die einer linken Mörder- und Verbrecherbande, dem Spartakusbund, vorstand, wurde eine Gasse gewidmet. Und einen Ernesto Che Guevara, der persönlich für 135 Morde, für Folter und Terror verantwortlich war, feierte die Wiener SPÖ im 22. Bezirk sogar mit einem Denkmal. Gudenus: "Wer da nicht sieht, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, der ist blind! Das ist widerwärtigste Doppelmoral!"

Die antisemitische Einstellung Luegers sei abzulehnen, aber keinesfalls ein Einzelfall, sondern zur damaligen Zeit durchaus üblich gewesen. Gudenus: "Er befand sich damit in einer Linie mit linken Säulenheiligen wie Karl Marx, nach dem in Döbling ein Gemeindebau benannt ist, oder Julius Tandler, dessen Name für eine hochrangige Auszeichnung des roten Wien steht. Dr. Lueger war aber auch ein Bürgermeister, der sich größte Verdienste um die Stadt erworben hat. So wären etwa die gute Wasser- und Energieversorgung oder das Straßenbahnnetz Wiens ohne ihn undenkbar. Das Andenken an einen solchen Menschen zu verbannen oder zu verunglimpfen ist ein Skandal!" (Schluss)

