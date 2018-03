Einladung zur Buchpräsentation Regina Fritz

Nach Krieg und Judenmord. Ungarns Geschichtspolitik seit 1944. Göttingen: Wallstein 2012

Wien (OTS) - Die tragische Bilanz der nationalsozialistischen Besatzung Ungarns im März 1944 war mehr als eine halbe Million ungarisch-jüdischer Opfer, deren überwiegende Mehrheit zwischen Mai und Juli 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Von wenigen Ausnahmen

abgesehen setzte sich die ungarische Historiographie, Geschichtspolitik und Gesellschaft mit diesem brutalen Kapitel der Landesgeschichte lange Zeit nicht oder kaum kritisch

auseinander. So vermied man, auch sich mit der Kollaboration zu beschäftigen, ohne welche die Deportation der Jüdinnen und Juden in dieser Schnelligkeit und diesem Ausmaß nicht möglich gewesen wäre.

Regina Fritz beschreibt in ihrem Buch die Auseinandersetzung mit dem Holocaust unter demokratischen Voraussetzungen unmittelbar nach Ende des Krieges, über die Zeit des Stalinismus und Kádárismus bis in die Zeit der Wende und der Dritten Republik. Wie und aus

welchen Gründen wurde dieser Teil der Geschichte thematisiert, genutzt, umgedeutet und schließlich tabuisiert bzw. zugunsten anderer nationaler Opfernarrative zunehmend ausgeblendet? Welchen Anteil hatten politische Akteure bzw. Interessen daran, und wie

wirkten internationale Prozesse auf die ungarische Aufarbeitung?

Zeit: Donnerstag, 21. Februar 2013, 18.30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, 1010 Wien, Dorotheergasse 11

Programm

Begrüßung: Danielle Spera, Direktorin Jüdisches Museum Wien

Podiumsgespräch

Regina Fritz (Autorin)

Béla Rásky (Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien)

Im Rahmen der Veranstaltung liest Emese Fáy aus Werken von

Sándor Márai János Pilinszky

Ágnes Zsolt Zsófia Balla

István Vas György Dalos

István Örkény

anschließend Wein und Käse in Zusammenarbeit mit: Jüdisches Museum Wien

Ort:

Jüdisches Museum Wien

Dorotheergasse 11, 1010 Wien



