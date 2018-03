AK Wien und AKNÖ: Tarifreform beim Verkehrsverbund Ostregion muss für PendlerInnen Verbesserungen bringen

Integration der regionalen Verkehrsverbünde in den Verkehrsverbund Ostregion überfällig

Wien (OTS) - Seit Jahren fordern die Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich gemeinsame und für die PendlerInnen nachvollziehbare Tarife für die Öffis in der gesamten Ostregion. Jetzt endlich kommt Bewegung in die Debatte. "Dass die regionalen Verkehrsverbünde endlich in den Verkehrsverbund Ostregion integriert werden ist überfällig. Nur so können faire und für die BerufspendlerInnen nachvollziehbare Tarife geschaffen werden", sagen die AK-VerkehrsexpertInnen Doris Unfried und Thomas Kronister. Allerdings müssen am Ende für die überwiegende Mehrzahl der PendlerInnen Verbesserungen herauskommen. "Einer Tariferhöhung durch die Hintertür werden wir uns mit aller Kraft entgegenstellen", so die AK-Experten. Die

beiden Arbeiterkammern vertreten die Interessen von rund 400.000 PendlerInnen, etwa 100.000 von ihnen sind per Öffi unterwegs. "Diese Zahl wird steigen, wenn man den Menschen gute und für ihre Bedürfnisse zugeschnittene Verkehrsverbindungen zu leistbaren Tarifen anbietet. "Wir kennen die Wünsche und Bedürfnisse der Berufspendlerinnen genau und werden sehr genau beobachten, ob die Tarife fair und sinnvoll gestaltet werden", so Unfried und Kronister.

