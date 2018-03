Leitner/Steindl: Spekulationsverbot ohne Schlupflöcher für Land und Gemeinden

Eine stärkere Sozialdemokratie bringt Chancen für die Zukunft des Landes NÖ

St. Pölten (OTS) - "Die Bankschulden des Landes NÖ sind von 2002 bis 2012 von rund einer Mrd. Euro auf 3,5 Mrd. Euro gestiegen - damit wurden sie mehr als verdreifacht. Im Gegensatz dazu ist der Wert der Wohnbaugelder im selben Zeitraum von 8,2 Mrd. Euro auf 3,3 Mrd. Euro gesunken, die derzeit auf den Börsen der Welt veranlagt sind", erklärt der Landeshauptmann-Stv. Dr. Sepp Leitner in seiner heutigen Pressekonferenz die Finanzlage des Landes NÖ: "Die Finanzpolitik von Erwin Pröll und Wolfgang Sobotka ist eine Katastrophe. Dem Land NÖ wurde durch die Spekulationen bis jetzt ein Schaden von 1,8 Mrd. Euro zugefügt."

Dazu komme, dass die beiden als Verantwortliche für die Landesfinanzen die Unwahrheit sagen, so Leitner: "Durch die Spekulationen wurde nichts zusätzlich finanziert. Der 'geordnete Ausstieg' aus den Veranlagungen ist die einzige Chance, das Land NÖ vor noch größerem Schaden zu bewahren. Das Buffet abzuräumen und die Rechnung dafür der Jugend und den Gemeinden zu hinterlassen, da machen wir nicht mit." Erwin Pröll habe in einem Interview gemeint, er habe das Geld an der Börse für Niederösterreich arbeiten lassen, erläutert Leitner: "Ich habe noch nie Geld arbeiten gesehen, sondern ausschließlich Menschen."

Deshalb ist es das Ziel der SPÖ NÖ, bei der kommenden Landtagswahl stärker zu werden und die absolute Mehrheit der ÖVP NÖ zu brechen, so Leitner: "Wenn die Absolute fällt, und davon bin ich überzeugt, gehört alles auf den Tisch, um über die wahre Finanzlage Niederösterreichs einen Überblick zu bekommen. Nach dem 3. März soll deshalb ein Kassasturz, begleitet vom Bundesrechnungshof durchgeführt werden."

Zudem muss ein absolutes Spekulationsverbot für Land und Gemeinden ohne Schlupflöcher kommen - Gebietskörperschaften mit Bankschulden dürfen keine Veranlagungen durchführen und der Kapitalerhalt bei Veranlagungen muss gesichert sein. "Die 3,3, Mrd. Euro, die noch an den internationalen Börsen veranlagt sind, müssen auf jeden Fall zurück ins Land geholt werden, um einen Teil der Landesschulden zurückzuzahlen und 500 Mio. Euro in einen Zukunftsfonds einzubringen - um damit Investitionen der Gemeinden zu unterstützen, von den Krabbelstuben über die Seniorenzentren bis hin zu den Ganztagsschulen."

SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Günter Steindl sieht es als Notwendigkeit an, dass sich die politische Kultur in NÖ ändert:

"Derzeit ist die ÖVP NÖ oftmals uneinsichtig, manchmal sogar überheblich. Dazu kommen tägliche Beschimpfungen von politisch Andersdenkenden. Überdies wird mit Steuergeld Druck ausgeübt." Laut Steindl gibt es eine eidesstattliche Erklärung eines niederösterreichischen Journalisten, dass die Vergabe von Landes-Inseraten an wohlwollende Berichterstattung gekoppelt wurde. Dieses Beispiel und weitere nachweisliche Vorfälle zeigen die unerträgliche Vorgehensweise auf.

"LHStv. Dr. Sepp Leitner hat immer schon den Mächtigen auf die Finger geschaut und wird das auch in Zukunft tun. Etwa bei der Aufdeckung des NÖ Spekulationsskandals oder anderer Auswüchse, z.B. als die ÖVP mit Inseraten landeseigener Gesellschaften ihre Parteikassa gefüllt hat", so Steindl: "Eines muss unmissverständlich klar sein, wenn die Absolute der ÖVP nicht fällt, findet der Pröll-Sobotka-Kur Bestätigung. Wenn Pröll Klarheit fordert, dann heißt das, dass er machen möchte, was er will - für mich bedeutet Klarheit aber mehr Transparenz für die NiederösterreicherInnen und Ideen Andersdenkender zuzulassen."

