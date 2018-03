ÖH: Keine Nulllohnrunde für Uni-Personal!

Bessere Arbeitsbedingungen bedeuten bessere Qualität der Lehre und Forschung

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) unterstützt die Forderung der Universitätsbediensteten nach einer Anpassung des Gehalts an die Inflation. "Eine Nulllohnrunde ist ausgeschlossen. Schon jetzt haben die Universitäten ein Problem damit, junge ForscherInnen für wissenschaftliche Karrieren zu gewinnen. Fehlendes Interesse ist dabei nicht das Problem - sondern die oft einfach enormen Hürden, die junge ForscherInnen bewältigen müssen. Und die finanzielle Hürde ist ein großer Faktor dabei", so Christoph Huber, Generalsekretär der ÖH.

Die angespannte finanzielle Situation ist aber nur ein Teil des Problems, so Huber: "Junge WissenschafterInnen stehen momentan auf "prekarisiertem Posten". Unsere im Rahmen von Forum Hochschule durchgeführten Interviews haben gezeigt, dass JungforscherInnen vor allem von der Kurzfristigkeit der Anstellungsverhältnissen abgeschreckt sind. Die meisten Verträge sind nur (drittmittelfinanzierte) Projektanträge oder auf 6 (mit allen Ausnahmen 8) Jahre limitiert. Danach müssen die ForscherInnen weg von ihrer Uni. Wer Betreuungspflichten hat oder sich schlecht bezahlte Auslandsaufenthalte nicht leisten kann, steht an. Die Universitäten verlieren dadurch viele potentielle ForscherInnen." An den Fachhochschulen ist die Situation sogar noch prekärer: "Für die meisten FH-Lehrenden existiert gar kein Kollektivvertrag, hier wird noch öfter auf befristete, (Projekt-)Anstellungen gesetzt."

Die ÖH fordert deshalb, die Prekarisierung zu beenden, wie Huber betont: "Kurzfristig heißt das, finanzielle Anreize zu setzen, um WissenschafterInnen überhaupt an den Unis zu halten. Langfristig fordert die ÖH, wie in Forum Hochschule dargelegt, einen Umstieg auf ein sogenanntes Faculty-Modell mit langfristiger Perspektive, laufenden Qualifikationsschritten und mehr Mitspracherecht auf allen Organisationsebenen. Das derzeitige System mit Habilitation, enormer Macht für die ProfessorInnenkurie und rein quantitativer Forschungsevaluierung hat ausgedient."

