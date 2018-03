DEICHMANN steigert Umsatz deutlich um 9,2 Prozent

Erneut Schuhhändler des Jahres und Lieblingsschuhgeschäft der Österreicher 2012

Wien (OTS) - Das Lieblingsschuhgeschäft der Österreicher ist und bleibt DEICHMANN. Seit 2008 hält DEICHMANN in Österreich auf der Beliebtheitsskala Platz 1 - und konnte ihn auch im vergangenen Jahr wieder behaupten. Zum zweiten Mal errang der Schuheinzelhändler 2012 darüber hinaus den Titel Schuhhändler des Jahres. Ebenso positiv wie die Einschätzung der Kunden entwickelte sich der Umsatz des bekanntesten Schuhhandelsunternehmens in Österreich: Er wuchs im Jahr 2012 deutlich um 9,2 Prozent von 198,4 Millionen Euro auf 216,7 Millionen Euro brutto (180,5 Mio. Euro netto). Bei den verkauften Paar Schuhen steigerte sich das Unternehmen ebenfalls klar um 7 Prozent auf 9,46 Millionen Paar (2011: 8,84 Millionen Paar). Mit einer großen Lehrlingsoffensive engagierte sich DEICHMANN für die Ausbildung junger Menschen. 60 weitere Lehrlinge suchte der Schuhhändler für seine insgesamt 151 Filialen (2011: 145 Filialen) im abgelaufenen Jahr. Damit stieg die Zahl der Mitarbeiter insgesamt um 8,3 Prozent auf 1.298 (2011: 1.199).

"Trotz schwieriger Rahmenbedingungen für die Branche ist es DEICHMANN im vergangenen Jahr erneut gelungen, sich als Lieblingsgeschäft der Österreicher zu behaupten", sagte Geschäftsführer Georg Müller. Bestätigt wurde das jetzt auch durch eine Studie des Fashion-Magazins "STYLE UP YOUR LIFE!". Von Jänner bis Oktober 2012 waren im Auftrag des Magazins Mystery Shopper unterwegs, die die Style-Kompetenz, angesagte Trendprodukte und die Professionalität der Mitarbeiter in der Einzelhandelsbranche bewerteten. DEICHMANN ging daraus als branchenexklusiver Testsieger hervor. Und damit nicht genug: Die erneute Auszeichnung als Schuhhändler des Jahres, die auf einer Studie des unabhängigen Marktforschungsinstituts Q&A Research & Consultancy beruht, freute Müller besonders. "Sie bescheinigt uns, dass wir beim Preis-Leistungs-Verhältnis, bei Aktionen und Angeboten, beim Sortiment und bei der Kundenfreundlichkeit wirklich ausgezeichnet sind." Neben dieser Anerkennung nahm der Geschäftsführer im Jahr 2012 ein Qualitätszertifikat der Werbebranche entgegen: Der österreichische Werberat hatte DEICHMANN 2012 das Pro-Ethik-Siegel verliehen - ein Siegel, das Unternehmen bekommen, die bei ihren Werbemaßnahmen verbindliche ethische Grundsätze beachten und deren Qualitätskriterien bei Werbung gesetzliche Bestimmungen übertreffen.

Weiter auf Expansionskurs in Österreich

Der Ausbau des Filialnetzes in Österreich ist für Georg Müller bereits beschlossene Sache: "Wir wollen weiter wachsen und planen die Eröffnung von bis zu zehn neuen Standorten." Des Weiteren sollen 13 Standorte modernisiert werden. Auch für den im Sommer 2011 gestarteten Onlineshop erwartet Müller weiter eine positive Entwicklung. "DEICHMANN bietet seinen Kunden eine Kombination aus modernem Internetshop und dem größten landesweiten Filialnetz eines Schuheinzelhändlers in Österreich an", fährt Müller fort. Durch diese Multichannel-Lösung profitiert der Kunde bei DEICHMANN von einer maximalen Flexibilität. Viele Kunden setzen bereits auf die Möglichkeit, das gesamte Schuhsortiment der Filialen auch über den Onlineshop bestellen zu können. "Wir sehen den Internetshop als starkes, unverzichtbares Service-Instrument, das das Angebot in unseren Filialen optimal ergänzt und unterstützt", so Müller. DEICHMANN-Gruppe wächst weiter und investiert 231 Millionen Euro DEICHMANN in Österreich gehört zur DEICHMANN-Gruppe mit Stammsitz in Essen. Das familiengeführte Unternehmen ist Europas größter Schuheinzelhändler. Im Jahr 2013 feiert DEICHMANN seinen 100. Geburtstag. Die DEICHMANN SE ist in 21 europäischen Ländern und den USA vertreten. Der Gruppenumsatz des Unternehmens belief sich auf 4,5 Mrd. Euro (netto 3,9 Mrd. Euro). 2011 lag der Gruppenumsatz brutto bei 4,13 Mrd. Euro - er stieg damit währungsbereinigt um 7,4 Prozent. Die Gruppe betrieb im Jahr 2012 insgesamt 3.325 Filialen (2011: 3.175 Filialen) und verkaufte 165 Millionen Paar Schuhe (2011: 156 Millionen). Mit rund 33.700 Mitarbeitern beschäftige das Unternehmen Ende 2012 etwa 1.200 Arbeitskräfte mehr als 2011 (rund 32.500). Im laufenden Jahr will die DEICHMANN SE die Rekordsumme von 231 Millionen Euro in den Ausbau seines Filialnetzes und die Infrastruktur investieren. In Deutschland und in den Niederlanden baut das Unternehmen zwei neue Distributionszentren. Im Frühjahr wird DEICHMANN erste Filialen in Bosnien-Herzegowina eröffnen. Damit ist DEICHMANN im gesamten südosteuropäischen Raum vertreten. Den Anfang machte die Unternehmensgruppe 2001 in Ungarn. Zuletzt war 2011 Serbien dazu gekommen.

Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 33.700 Mitarbeiter. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bulgarien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner/Ochsner Sport), in den Niederlanden (vanHaren) und in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway) und in Deutschland mit Roland. Im Jubiläumsjahr 2013 kommt Bosnien-Herzegowina dazu.

Rückfragen & Kontakt:

DEICHMANN-Gruppe

Sonja Schröder-Galla

Tel. + 49 (0) 201 86 76-962

sonja_schroeder_galla@deichmann.com



DEICHMANN Österreich

Silvia Kosbow

Tel. +43 1 798 64 00-12

silvia_kosbow@deichmann.com