FPK-Trettenbrein: Wer bezahlt die Lebkuchenherzen von LR Beate Prettner?

Werden SPÖ-Werbemittel aus Landesmittel finanziert?

Klagenfurt (OTS) - Eine "mehr als schiefe Optik" ergibt sich für FPK-Klubobmannstellvertreter LAbg. Harald Trettenbrein aufgrund jüngster Ereignisse im Rahmen der Wahlwerbung der SPÖ. Im Zuge des heutigen Valentinstages verteilten nämlich SPÖ-Wahlhelfer in Spittal/ Drau Lebkuchenherzen von Landesrätin Beate Prettner. "So weit, so gut. Das Problem ist nur, dass LR Prettner beim Tag der offenen Tür in der Berufsschule Spittal ebenfalls solche Lebkuchenherzen verteilt hat -als Regierungsmitglied und somit sicherlich aus Landesmitteln bezahlt, denn Parteiwerbung ist ja in Schulen bekanntermaßen verboten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die heute von den SPÖ-Wahlhelfern verteilten Lebkuchenherzen ebenfalls aus Landesmittel bezahlt worden sind. Wenn ja, wäre das Amtsmissbrauch", so Trettenbrein.

Trettenbrein fordert eine lückenlose Aufklärung dieser Vorgänge. Prettner müsse dazu Stellung nehmen und darüber Auskunft geben, ob Landesmittel zur Finanzierung des SPÖ-Wahlkampfes herangezogen worden seien. "Es ist zu befürchten, dass die angebliche Sauberpartei SPÖ die von ihr selbst auferlegte Wahlkampfkostenbeschränkung umgehen will, in dem sie sich teure Wahlgeschenke über die Regierungsreferate bezahlen lässt", so Trettenbrein.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272