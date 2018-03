Blecha: Fekters-Ankündigung "gefährliche Drohung gegen Pensionisten"

Finanzministerin soll genau sagen, was sie vorhat

Wien (OTS) - "Heraus damit!" Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha fordert Finanzministerin Fekter deutlich auf, ihre Aussagen bei den "ageing costs nachzubessern" zu konkretisieren.

Blecha: "Die Finanzministerin soll genau sagen was sie vorhat. Die Pensionisten tragen mit den reduzierten Pensionsanpassungen bereits eine "Hauptlast" bei der Budgetkonsolidierung", sagte der Pensionistenverbands-Präsident bei seinem Besuch auf der Seniorenmesse "senior-aktuell" in der Wiener Stadthalle. Fekters Ankündigung seien für Blecha "eine gefährliche Drohung gegen die Pensionistinnen und Pensionisten!"

Der Präsident der größten Pensionistenvereinigung kündigte Widerstand an. "Die Pensionisten sind nicht die Melkkühe der Nation! Die Finanzministerin soll sich das Geld bei denen holen, die es haben! Warum denkt sie reflexartig beim Geldeintreiben an die Pensionisten und nicht an die Reichen?", sagte Blecha unter Applaus beim Messestand des Pensionistenverbandes.

Blecha verwies auch darauf, dass die bereits beschlossenen Pensionsmaßnahmen wie z.B. das Auslaufen der sogenannten Hacklerregelung in den nächsten Jahren ohnehin die gewünschten kostensenkenden Effekte bringen werden. Ebenso sind die Pensionen mit dem neuen Pensionskonto für die kommenden Generationen gesichert.

Und Blecha ging in die Offensive. "Reduzierte Pensionsanpassungen, horrende Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energiepreisen -jetzt ist es genug! Was die Pensionistinnen und Pensionisten jetzt brauchen sind Entlastungen und keine weiteren Belastungen!" Der Pensionistenverband hat ein umfassendes Forderungsprogramm für die "dringend notwendige" Steuerreform ausgearbeitet. Dieses sieht unter anderem einen deutlich niedrigeren Einstiegssteuersatz für Pensionisten vor. Ebenso fordert Blecha, dass Firmen, die frühzeitig ihre älteren Beschäftigten hinausmobben, hinausschmeißen und in die Frühpension abschieben, die Kosten dafür zu tragen hätten. "Da bekäme die Finanzministerin genug Geld herein!", so Blecha abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs, Generalsekretär Andreas Wohlmuth, Mobil: 0664/48 36 138, E-Mail: andy.wohlmuth @ pvoe.at