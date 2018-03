Stummvoll: Finanztransaktionssteuer in der Zielgeraden

Unermüdlicher Einsatz von Finanzministerin Maria Fekter hat sich ausgezahlt - Faymann sollte auf national-motivierte Querschüsse verzichten

Wien, 14. Februar 2012 (ÖVP-PK) "Die Finanztransaktionssteuer befindet sich in der Zielgeraden", so ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll zum heute von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf. Mit der Finanztransaktionssteuer im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit von elf EU-Staaten werde ein weiterer zentraler

Punkt des Reformpakets umgesetzt. "Die ÖVP hat sich von Beginn an für die Einführung einer Transaktionssteuer auf europäischer Ebene eingesetzt. Trotz Gegenwind aus einigen Staaten konnte mit der verstärkten Zusammenarbeit ein Weg gefunden werden, diesen wichtigen Schritt umzusetzen", betont Stummvoll und unterstreicht den unermüdlichen Einsatz von Finanzministerin Maria Fekter für dieses Vorhaben. "Bereits beim Reformpaket stellte die Einführung der Finanztransaktionssteuer einen wichtigen Eckpfeiler dar. Aber die Steuer wird nicht nur einen wichtigen Beitrag zum österreichischen Budget leisten, sondern auch die Stabilisierung des europäischen Finanzsektors weiter unterstützen", ist Stummvoll überzeugt. Auch die Umgehung der Abgabe werde durch die vorgesehenen Regelungen des Entwurfs verhindert, erklärt der ÖVP-Finanzsprecher und hält fest: "Die Finanztransaktionssteuer kommt -der Einsatz Österreichs auf europäischer Ebene hat sich ausgezahlt." ****

Eine klare Absage erteilt Stummvoll der Forderung von Bundeskanzler Faymann, die Steuersätze entgegen des Kommissions-Entwurfs noch weiter zu erhöhen: "Es liegt ein konstruktiver Vorschlag der Kommission auf dem Tisch, in den auch die Vorstellungen der teilnehmenden Mitgliedsstaaten eingeflossen sind. Jetzt schon wieder nach Erhöhungen zu rufen, ist ein unnötiger Schritt." Die Finanztransaktionssteuer habe die Aufgabe die Finanzmärkte zu stabilisieren und bis zu einem gewissen Grad zu regulieren, nicht aber Finanzgeschäfte generell zu verteufeln. Stummvoll abschließend: "Um die Sache nicht noch zu gefährden, sollte man auf national-motivierte Querschüsse verzichten und stattdessen daran mitwirken, dass die Verhandlungen über den Kommissionsentwurf rasch und konstruktiv abgehandelt werden, damit eine Einführung mit 1. Jänner 2014 realisierbar bleibt."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at