Grüne Wien/Vana: Gesetzliche Arbeitszeitverkürzung als Antwort auf die Krise

ExpertInnen in Deutschland für 30 Stunden Woche

Wien (OTS) - Eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung wäre aus Sicht von Monika Vana, arbeitsmarktpolitischer Sprecherin der Grünen Wien, eine richtige Antwort auf die steigende Arbeitslosigkeit und zunehmende Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse. Vana: "Die Kluft zwischen Vermögen und Arbeit und auch zwischen jenen, die Arbeit haben und jenen ohne Job oder nur mit geringer Erwerbsarbeit, weitet sich aus. Wir müssen auch stärker an die Jugend denken. Wir müssen verhindern, dass die Gesellschaft zunehmend auseinanderbricht. Wir brauchen daher eine Arbeitszeitverkürzung für mehr Jobs. Das bringt ein besseres Leben für mehr Menschen. Zusammenhalt und Solidarität sind notwendiger denn je."

In Deutschland spricht sich eine Initiative von 100 PolitikerInnen und WissenschafterInnen offen für die 30 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Maßnahme gegen die Massenarbeitslosigkeit aus. Vana: "Ich begrüße diese Initiative und teile viele Argumente. Die Grünen treten seit vielen Jahren für eine Arbeitszeitverkürzung ein." Von positiven Effekten der Arbeitszeitverkürzung berichtet aktuell auch tax.de. Seit der Einführung der 35 Stunden Woche in Frankreich stieg die Zahl der Arbeitsplätze für gering Qualifizierte zwischen 300.000 und 400.000. Eine Studie des Instituts Arbeit und Technik belegt, dass lange Arbeitszeiten die Produktivität senken. Bei 32 Stunden pro Woche liegt die optimale Produktivität.

Österreich liegt bei der Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten mit 41,8 Stunden EU weit an 2. Stelle. In Österreich steht die Diskussion für eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung an", so Vana. "Bislang ist das Thema der kollektiven Arbeitszeitverkürzung tabu. Dennoch, immer mehr ExpertInnen sehen in der Arbeitszeitverkürzung einen individuell wie gesellschaftlich brauchbaren Weg."

Vana kritisiert, dass in Österreich die Arbeitszeitverkürzung schleichend und mit Lohnverlust durch steigende Teilzeit, Befristungen und geringfügige Jobs erfolgt. ErwerbseinsteigerInnen, Frauen und MigrantInnen sind in erster Linie von den Verschlechterungen betroffen. Trotz steigender Produktivität soll laut Industrie und Wirtschaft unter dem Stichwort Flexibilisierung und Deregulierung länger und vor allem billiger gearbeitet werden. Vana: "Das sind die Ideen neoliberaler Politik, die uns die Krise gebracht hat."

Vana ist überzeugt, Arbeitszeitverkürzung ist ein Mittel zur gerechteren Verteilung der Ressourcen von Arbeit, Zeit und Geld. "Ich würde es sehr begrüßen, wenn endlich ernsthaft über Schritte in Richtung weniger Arbeiten und besser verdienen nachgedacht werden würde. Es ist höchst an der Zeit, für einen sozialen Umbau der Gesellschaft von unten nach oben."

