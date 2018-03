Ärztekammer fordert Finanzierung von Lehrpraxen

Ausbildung in Ordinationen unerlässlich - Berufsbild des Hausarztes ist in Gefahr

Wien (OTS) - "Die staatliche Finanzierung von Lehrpraxis in Österreich ist dringend notwendig. Sonst droht das Ansehen der Allgemeinmedizin bei den Jungärzten zunehmend zu leiden - was die Entwicklung der letzten Jahre bereits drastisch vor Augen geführt hat", sagt der Präsident der Ärztekammer für Wien, Thomas Szekeres. Schon lange fordert die Ärztekammer eine Reform der Ausbildung nach dem Studium. Szekeres: "Der Turnus in der derzeitigen Form ist zu hinterfragen. Doch die Politik behandelt die Lehrpraxis nach wie vor stiefmütterlich." ****

Nicht nur drohende Versorgungsengpässe durch Pensionierungswellen in den nächsten Jahren bedingen ein rasches Umdenken bei der öffentlichen Hand in Sachen Lehrpraxis. Selbst die Turnusärzte an Wiener Krankenhäusern gaben erst kürzlich bei einer umfassenden Studie an, dass sie sich mangelhaft ausgebildet und falsch eingesetzt, überlastet, teilweise aber auch fachlich unterfordert fühlen. "Daher ist für eine praxisnahe Ausbildung der Besuch einer Lehrpraxis unerlässlich", so der Ärztekammerpräsident.

Mit dem Inkrafttreten des Kollektivvertrags 2010 wurde auf einen Schlag die Zahl der Lehrpraktikanten drastisch gesenkt. "Die gerechtfertigte Einführung des Mindestlohns, unter dem ein Turnusarzt nicht arbeiten sollte, führte dazu, dass sich viele Lehrpraxisbetreiber keinen Lehrpraktikanten mehr leisten konnten oder wollten", führt Szekeres die Gründe aus, warum derzeit nur wenige Jungmediziner in einer Ordination ausgebildet werden können.

"Das Versäumnis der Politik, für ein adäquates Finanzierungsmodell der Lehrpraxen zu sorgen, könnte den Niedergang der Lehrpraxis bedeuten, wenn nicht sofort ein Umdenken stattfindet", so der Ärztekammerpräsident. Der Kostenpunkt einer solchen Förderung beträgt in etwa zehn bis 15 Millionen Euro: "Geld, welches helfen würde, einen Ärztemangel zu umgehen und die Ausbildung zum Allgemeinmediziner attraktiver zu gestalten."

Szekeres: "Wenn Österreich international nicht Schlusslicht und damit inadäquat sein möchte, da es seinen jungen Ärztinnen und Ärzten nur eine unzeitgemäße Ausbildung anbieten kann, muss das Geld für die Förderung der Ausbildung in Lehrpraxen von der öffentlichen Hand aufgebracht werden." Für teure elektronische Projekte, so wie ELGA, habe man auch die nötige Finanzierung aufbringen können. "Und dieses Vorhaben übersteigt die Kosten der Lehrpraxen bei Weitem." (kmc)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien - Pressestelle

Dr. Hans-Peter Petutschnig

Tel.: (++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at