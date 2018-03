Seeber/Köstinger zu Pferdefleischskandal: EU-weit Kennzeichnungsregeln umsetzen

ÖVP-EU-Abgeordnete fordern strengere Kontrolle, sonst helfen neue Gesetze nichts

Brüssel (OTS) - Die ÖVP-EU-Abgeordneten Richard Seeber und Elisabeth Köstinger warnen vor "Schnellschüssen oder voreiligen Schuldzuweisungen" angesichts des Skandals um falsch gekennzeichnetes Pferdefleisch in mehreren europäischen Ländern. "Zuerst muss genau untersucht werden, was passiert ist. Erst dann können Konsequenzen daraus gezogen werden", so die beiden Europaparlamentarier heute. Seeber und Köstinger plädieren gleichzeitig für strengere Kontrollen der bestehenden Regelungen: "Wenn 'Rind' auf der Packung steht, aber 'Pferd' drin ist, dann ist das Betrug und ist eindeutig gesetzeswidrig. Ohne ausreichende Kontrolle helfen auch neue Gesetze nichts. Für die Überwachung und Durchsetzung der bestehenden Hygiene-und Kennzeichnungspflichten sind die Mitgliedstaaten zuständig, in Österreich der Gesundheitsminister", stellen Seeber und Köstinger klar. Seeber ist Sprecher der Europäischen Volkspartei (EVP) im für Lebensmittel zuständigen Parlamentsausschuss. Köstinger ist Landwirtschaftssprecherin der ÖVP im EU-Parlament.****

Köstinger und Seeber fordern, dass Lücken in der Lebensmittelkennzeichnung gestopft werden. "Es muss eine EU-weit einheitliche und vom Ursprung an durchgängige Kennzeichnung der Herkunft von landwirtschaftlichen Produkten geben. Nur durch Transparenz bekommen die Konsumenten Produktsicherheit, nur so kann Missbrauch vorgebeugt werden." Beide Abgeordnete sprechen sich für eine detaillierte Herkunftskennzeichnung von verarbeitetem Fleisch aus, wie sie bereits bei Frischfleisch besteht. Die Europäische Kommission führt gerade eine derartige Machbarkeitsstudie durch. Seeber fordert die Kommission auf, diese Studie auch auf die Vermeidung derartiger Skandale hin zu überprüfen. "Fest steht jedoch, dass auch die besten Vorschriften nichts gegen kriminelle Energien ausrichten können," so Seeber. "Wenn Pferdefleisch vorsätzlich als Rindfleisch deklariert wird, helfen die strengsten Kontrollen nicht."

Die beiden Abgeordneten betonen, dass sich das Parlament immer für klare Etikettierung und Produktsicherheit im Sinne der Konsumenten und der Produzenten eingesetzt hat: "Derartige Skandale schaden vor allem auch der heimischen Spitzenproduktion. Kennzeichnung ist Qualitätssicherung." Seeber und Köstinger fordern ein Umdenken:

"Konsequenz aus diesem erneuten Lebensmittelskandal muss ein Sinneswandel in der Lebensmittelproduktion sein. Weg von Masse, hin zu kontrollierter Klasse", so die beiden Europaparlamentarier und unterstreichen, dass österreichische Lebensmittel nach höchsten Qualitätsstandards produziert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Richard Seeber, MEP, Tel.: +32-2-284-5468, richard.seeber @ ep.europa.eu

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211, elisabeth.koestinger @ ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784, daniel.koster @ ep.europa.eu