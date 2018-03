Buchmayr an Leitl: Lohnnebenkosten endlich senken, aber keine "schwarzen Märchen" erzählen

Ohne eine gerechte Steuerverteilung ist eine Senkung der Lohnnebenkosten unmöglich

Wien (OTS/SK) - "Leitl will die Lohnnebenkosten senken, da bin ich ganz bei ihm - aber das muss auch finanziert werden. Oder einfacher gesagt: Von nix kommt nix", so SPÖ-Abgeordneter Harry Buchmayr zu den gestrigen Aussagen von WK-Präsident Leitl. Buchmayr plädiert für eine Entlastung des Faktors Arbeit und gleichzeitig mehr Steuergerechtigkeit: Die Senkung der Lohnebenkosten würde Arbeitsplätze schaffen und damit den Binnenkonsum anregen - also eine Stärkung der gesamten Wirtschaftsleistung bringen. Gleichzeitig sollte man etwa Erbschaften mit über einer Million Euro zur Kasse bitten. "Aber bitte, wenn sich Leitl für diese kleine Gruppe stark machen möchte ...", entgegnet Buchmayr die gestrigen Aussagen Leitls. ****

"Ich habe noch nie Geld arbeiten gesehen, aber als Betriebsrat sehe ich die Vorteile für Menschen, die ihre Arbeit gerecht gezahlt bekommen und daher auch von ihrem Einkommen anständig leben können." In Deutschland werde aktuell diskutiert, die reguläre Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden zu verkürzen, bei uns preschen Industriellenvereinigung und Wirtschaft mit einem Vorschlag vor, die Tagesarbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden auszuweiten. Dabei wird übersehen, dass bereits jetzt jede zweite Frühpensionierung aufgrund von psychischen Erkrankungen erfolgt. Burn-Out-Syndrom, Überforderung und Steigerung der Arbeitszeit seien keine Schlagworte, sondern gelebter Alltag. Dies seien nicht nur harte persönliche Schicksalsschläge, auch kosten Frühpensionen Geld. Am Ende zahlt auch die Wirtschaft die Rechnung. "Ein 'wunderschöner' Rückschritt, ich bin dagegen. Deshalb, Herr Leitl, überdenken Sie Ihre Worte und hören Sie auf die Vorschläge von Experten", so Buchmayr. (Schluss) ah/mp

