Rauch: SPÖ hat sich Steuererhöhungen zum Programm gemacht

SPÖ will Mittelstand wie Zitrone auspressen - Bestehender Gesetzesvorschlag zu Finanztransaktionssteuer ist großer Erfolg

Wien, 14. Februar 2013 (ÖVP-PD) "Es ist typisch für die SPÖ, dass sie bereits über eine Erhöhung der Finanztransaktionssteuer nachdenkt, bevor diese überhaupt realisiert ist. Das bestärkt uns einmal mehr in unserer ablehnenden Haltung gegenüber Vermögenssteuern", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Die SPÖ hat sich Steuererhöhungen scheinbar zum Programm gemacht und will unter dem Deckmantel einer Reichensteuer den Mittelstand belasten. Während die ÖVP darüber nachdenkt, den Mittelstand zu entlasten, will die SPÖ den Mittelstand wie eine Zitrone auspressen." ****

Die Finanztransaktionssteuer sei ein wichtiger Fortschritt und großer Erfolg, denn der Gesetzesvorschlag der Kommission entspricht weitgehend den österreichischen Forderungen. Vorerst haben der Transaktionssteuer elf EU-Länder zugestimmt. Dazu Rauch: "Es hat sich gelohnt, dass sich Finanzministerin Maria Fekter für die Finanztransaktionssteuer stark gemacht hat. Der Gesetzesvorschlag, der ab 1. Jänner 2014 gelten soll, bringt dem österreichischen Budget jährlich ein Plus von 500 Millionen Euro", so Rauch, der klarstellt: "Die Finanzprodukte Privater sind davon nicht

betroffen! Die Finanztransaktionssteuer betrifft lediglich Aktien, Anleihen und Derivatgeschäfte. Denn die ÖVP will dem Steuerzahler nicht das Geld aus der Tasche ziehen!"

