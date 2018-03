Mcor macht 3DPrint Nordic zum Vertriebspartner

(PRN) - -- Namhafter 3D-Druckervertrieb wird Vertriebspartner vom Mcor in Skandinavien

Dunleer, Irland (ots/PRNewswire) - Mcor Technologies Ltd,

derzeit Hersteller der weltweit

einzigen Desktop-3D-Papierdrucker, hat angekündigt, beim Vertrieb künftig mit 3DPrint Nordic AS, mit Hauptsitz in Norwegen, als Partnerunternehmen zusammenarbeiten zu wollen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wird 3DPrint Nordic die 3D-Druckermodelle von Mcor

in

Skandinavien vertreiben.

3DPrint Nordic entstand 2011 durch den Zusammenschluss mehrerer Unternehmen mit bis zu 15 Jahren Erfahrung im 3D-Geschäft und ist führend im Handel mit 3D-Druckern, Scannern, Fräsen und CAD-Software. 3DPrint Nordic liefert seinen Kunden schwerpunktmäßig Gesamtlösungen, die auch Software, Material und Werkzeuge beinhalten. 3DPrint Nordic erkennt in der einzigartigen 3D-Drucktechnologie von Mcor eine Möglichkeit, den eigenen Kunden zusätzlich zu den herkömmlichen 3D-Druckanwendungen neue, innovative Anwendungen bieten zu können. Bislang arbeitet das Unternehmen unter anderem mit Creaform, Solutionix und Roland DG zusammen.

"Unser Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem 3D-Markt und wir sehen einen echten Mehrwert in den einzigartigen 3D-Produkten auf Papierbasis, die Mcor herstellt", meint William Draeger, geschäftsführender Direktor bei 3DPrint Nordic. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mcor und darauf, die kostengünstigen, qualitativ hochwertigen, farbigen und umweltfreundlichen Produkte auf dem skandinavischen Markt anzubieten. Diese Produktlinie stellt eine gute Ergänzung zu den Produkten dar, die wir bereits über unser Netzwerk anbieten."

"Wir freuen uns sehr, 3DPrint Nordic, einen bewährten und außerordentlich erfahrenen Vertriebspartner auf dem Gebiet des 3D-Drucks, in unser immer größer werdendes Netzwerk von Händlern und Dienstleistern aufnehmen zu können ", erklärt Dr. Conor MacCormack, CEO von Mcor Technologies. "Das Nordic-Team ist hervorragend dafür qualifiziert, unsere 3D-Drucktechnologie seinem umfangreichen und noch immer wachsenden Kundenstamm zur Verfügung zu stellen."

Mcor schließt zurzeit weltweit strategische Partnerschaften ab, um so seinen Wirkungskreis zu erweitern. Dabei wurden bereits Vereinbarungen mit Partnern in China, Deutschland, Südafrika, Indien und in den gesamten USA unterzeichnet. "3DNordic steht als strategischer Partner für die Philosophie von Mcor, sich mit hervorragenden Vertriebspartnern zusammenzuschließen, die die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllen können", so Dr. MacCormack. "Wir freuen uns auf eine gewinnträchtige Zusammenarbeit, die sich für unsere beiden Unternehmen auszahlt und auch unseren Kunden Profite einbringt."

Informationen zu Mcor Technologies Ltd Mcor Technologies Ltd ist ein innovativer Hersteller der weltweit günstigsten und umweltfreundlichsten 3D-Farbdrucker. Dabei handelt es sich um die einzigen 3D-Drucker, die gewöhnliches Papier, wie es auch für geschäftliche Dokumente benutzt wird, als Ausgangsmaterial für die robusten und stabilen Modelle verwenden, die man sogar anfassen kann. Mcor wurde 2004 mit einem Team talentierter Spezialisten für 3D-Druck, Software und CAD/CAM gegründet und verfolgt die Vision, 3D-Drucke für jedermann leichter zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist international tätig und verfügt über Niederlassungen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Amerika. www.mcortechnologies.com.

